L’Ajuntament i el València CF acosten postures per a desbloquejar el nou estadi

“La veritat és que ningú entendria que altres ciutats espanyoles que estime molt i amb què tinc gran relació, com Saragossa optaren a aquest Mundial i nosaltres no. No és la València que jo vull liderar la que deixa passar oportunitats com un Mundial. Per tant, farem tot el possible per no perdre aquesta oportunitat”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, deia això el 27 de juny passat a preguntes d’elDiario.es sobre si la ciutat concretarà en els pròxims mesos la seua candidatura a ser seu del Mundial del 2030, si finalment l’organitza Espanya.

Catalá va comentar a més que els responsables de Grans Projectes i Urbanisme, José María Olano i Juan Giner, estaven en aquest moment “estudiant tota la documentació juntament amb dels tècnics” per mantindre posteriorment una reunió amb representants del club “amb solucions” damunt la taula.

Quasi un mes després i segons ha esbrinat elDiario.es de fonts de tota solvència, s’han produït almenys dues reunions entre tècnics del València CF i de l’Ajuntament per a analitzar la situació, intercanviar documentació i buscar una solució viable per a finalitzar les obres que es plasme en un conveni urbanístic l’esborrany del qual ja va traslladar l’anterior equip de Govern de Joan Ribó i Sandra Gómez al club. La característica principal d’aquest document era que l’entitat valencianista dirigida pel seu màxim accionista, Peter Lim, no podria vendre els diferents aprofitaments urbanístics fins que no pagara el poliesportiu de Benicalap primer, i fins que no acabara el nou estadi després.

Com va informar aquest diari, la candidatura de València haurà de presentar a l’FEF l’últim trimestre d’enguany garanties per escrit que complirà les condicions que impose la FIFA a les possibles seus del Mundial, condicions que es faran públiques entre setembre i octubre, entre aquestes, i en el cas de la capital valenciana, la finalització del nou estadi.

Ja al final del mes passat, la candidatura, integrada per representants del València CF, de l’Ajuntament i de la Generalitat Valenciana, va remetre a la Federació Espanyola de Futbol (FEF) documentació relacionada amb aspectes organitzatius en el nou estadi i amb el pla financer del club per a acabar les obres.

D’aquesta manera, el club va fer arribar a l’FEF plànols del nou estadi en què especifica la ubicació de les instal·lacions requerides per la FIFA, per exemple, sales per a allotjar voluntaris i a periodistes, així com detalls per a les retransmissions sobre la posició de les càmeres de televisió. També ha remés tota la documentació financera amb què el club preveu fer front als 120 milions d’euros que costarà acabar unes obres que ja estan 14 anys parades, en concret, de 80 a 105 milions corresponents al fons CVC, ja en la caixa del club, les línies de crèdit de CaixaBank (15 milions) i de Rights and Media Funding Limited (15 milions) i els actius immobiliaris que el club posaria en el mercat, sempre que se signe el conveni urbanístic amb l’Ajuntament de València.

Entre aquests actius destaca l’actual edifici d’oficines del club, situat al carrer de Misser Mascó (aquest immoble no vinculat al conveni), els 41.700 metres quadrats de sòl terciari al costat del nou estadi, pels quals s’ha interessat Atitlan, a més dels terrenys del Mestalla en l’avinguda d’Aragó: 30.000 metres quadrats de sòl terciari i 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial, és a dir, per a construir-hi habitatges.