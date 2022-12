L’Ajuntament millora les condicions urbanístiques perquè el València CF acabe el nou estadi

L’Ajuntament ha respost de manera contundent a les acusacions abocades per la presidenta del València CF, Lay Hoon, durant la junta d’accionistes celebrada 24 hores abans en què va acusar la corporació municipal de retardar el nou conveni urbanístic i, per tant, la represa de les obres del nou estadi fins després de les eleccions, i fins i tot va dir que en part havia perdut la confiança en l’Administració. I tot això tenint prevista una reunió que es va produir dimarts amb l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó.

La trobada, a què a més de Hoon va assistir el fill de Peter Lim, Kiat Lim, es va produir a les 13.00, però poc abans, la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez, va revelar les condicions urbanístiques del nou conveni remeses al club el 16 de novembre passat, és a dir, els requisits que ha de complir per a poder comercialitzar el sòl terciari de Mestalla i de la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes.

Gómez va explicar que aquest document és producte de diverses reunions tècniques mantingudes amb membres del club i va lamentar que des de llavors no havien obtingut respostes o comentaris, més enllà d’una carta rebuda el 2 de desembre en què l’entitat esportiva sol·licitava més concreció en aspectes com l’aforament del nou estadi o el cost del poliesportiu de Benicalap.

El silenci del club sobre aquest document, fins i tot les acusacions per la pretesa falta de col·laboració, no deixen de ser sorprenents, tenint en compte que les condicions del nou conveni milloren les que tenia el club en l’actuació territorial estratègica (ATE). En concret, en la parcel·la del vell Mestalla, es preveu traure del subsol a una zona per determinar els 35.000 metres quadrats de sòl terciari, amb l’augment de rendibilitat consegüent per al club, mentre la ciutat guanyarà més zona verda en aquest espai que havia d’estar ocupat pels accessos a la zona comercial.

Tal com va explicar Gómez i va confirmar posteriorment Ribó, les fitxes urbanístiques remeses al València CF fixen com a primer requisit que la comercialització del terreny terciari de l’estadi de les Corts Valencianes està condicionada a garantir el poliesportiu de Benicalap. És a dir, el club ha d’ingressar al consistori el cost actual de la licitació del projecte (entorn de 9 milions d’euros) per poder vendre els 41.700 metres quadrats de sòl terciari al costat del nou estadi. Així doncs, serà la corporació municipal la que el construïsca, una vegada reba els diners.

Així mateix, s’assenyala l’obligació del promotor de reconstruir l’antiga ximenera industrial protegida en la zona i posar en valor de les restes arqueològiques trobades en l’àmbit. Tal com va subratllar Sandra Gómez, “aquestes condicions no afecten gens la parcel·la qualificada com a GSP-1, és a dir, la destinada a acollir el nou estadi”, cosa que reflecteix la “bona voluntat de l’Ajuntament d’arribar a una solució bona per a la ciutat i per al club”.

Quant a les condicions de gestió per a la zona A (antic Mestalla), el desenvolupament del PAI de Mestalla se supedita al fet que se sol·licite i s’atorgue la llicència d’edificació d’obres per a la conclusió de la construcció del nou estadi i que s’acredite pel promotor l’inici efectiu d’aquestes obres.

A més, una vegada aprovat aquest PAI i presentat per l’urbanitzador el Projecte de Reparcel·lació, serà també requisit necessari per a l’aprovació i la inscripció en el Registre de la Propietat d’aquest Projecte de Reparcel·lació (fet que permet començar a vendre els habitatges) “que les obres de construcció del nou estadi hagen acabat i aquest estiga en condicions de posar-se en funcionament, així com que s’hagen executat i rebut per l’Ajuntament les obres d’urbanització de l’entorn del nou estadi i s’hagen executat les mesures correctores indicades en l’Estudi de Mobilitat per a la zona B ”Corts Valencianes“.

Gómez va reiterar la “bona voluntat de l’Ajuntament”, però va dir que, si el València CF no dona resposta al document remés el novembre passat, no es pot continuar amb el treball conjunt. Aquesta és la part més complexa; la resta quedarà definida segons les premisses que preveia l’actuació territorial estratègica quant a aforament, dotacions i aparcament; encara que Gómez ha alertat que, com que aquesta caduca el mes vinent d’agost, si s’arriba a aquest moment sense acord, l’Ajuntament no podria condicionar el compliment de les obligacions del València CF. “Però això no passarà”, va garantir la regidora, atés que l’aprovació de les fitxes tècniques del PAI és, lògicament, “prerrogativa i responsabilitat pròpia de l’Ajuntament” i s’iniciarà al gener amb acord del València CF o sense.

Pel que fa a l’ingrés de la quantia del poliesportiu Benicalap, que s’exigeix, Gómez va recordar que el projecte ja està fet “i amb unes condicions bastant rebaixades sobre els compromisos del club el 2015”, però va dir que no es pot establir una xifra concreta, atés que dependrà del moment en què es duga a terme i el que valga llavors (que pot ser més o menys que la xifra inicial, com en tota execució d’un projecte).

Ribó afirma que pilota està en la teulada del València CF

L’alcalde, Joan Ribó, va assegurar que “no hi ha cap voluntat de retardar la construcció del Nou Mestalla”; ara bé, “volem tindre seguretat jurídica”. L’alcalde va demanar formalment una resposta al document municipal durant la trobada que van mantindre amb Wee Kiat Lim, membre del Consell d’Administració del València CF; la presidenta de l’entitat, Layhoon Chan, i el director corporatiu, Javier Solís.

L’alcalde va deixar clar que “aquest estadi a mig construir no ens agrada, no és una bona imatge de la ciutat i com més prompte puga desaparéixer, millor”. No obstant això, va insistir que ha de fer-se “en condicions, amb seguretat jurídica i complint els requisits” i va afegir que “la pilota està en la seua teulada i s’han compromés a respondre en breu”, va remarcar el màxim responsable municipal.

Segons l’alcalde, aquest ha de ser el primer pas i, a partir d’ací, des del diàleg entre les dues parts, s’hauran de concretar després aspectes més específics, com, per exemple l’aforament del nou estadi o detalls del poliesportiu.

El València CF demana més concreció

Després de la reunió amb Ribó, el portaveu del València CF, Javier Solís , va comentar que tenen “un objectiu comú per a la ciutat, per als aficionats, per a tot aquell que estiga interessat en aquest estadi, a anar cap avant”.

Segons va explicar, “el que s’ha concretat és que sobre la base del document que vam rebre per WhatsApp, concretar-lo”. És un document que, al seu judici, “manca de concreció, parla que tot això es farà en un conveni, etcètera, és anar un pas més enllà i concretar”.

A més va assegurar que no estan lluny en l’àmbit urbanístic: “Hi ha detalls a concretar, però hem acordat amb l’alcalde treballar amb aquest document i posar concreció a aquest. Ho tenim treballat i no se n’anirà d’una o dues setmanes a enviar els comentaris. Estem desitjosos de poder entrar en aquest debat per a polir els detalls. Posem negre sobre blanc totes les condicions i llavors podrem fer passos. Si no entenc des d’un cert punt l’aficionat i la ciutadania, sembla que estiguem parlant idiomes diferents, i no. I per descomptat farem el pavelló, es va comprometre la presidenta, ho reiterem ara mateix, es farà un pavelló esportiu per als veïns de Benicalap com va reiterar la presidenta”.