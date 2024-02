L’Ajuntament posposa el desbloqueig del nou estadi del València CF a la sentència sobre el pla urbanístic caducat

“Abans d’una aprovació eventual de qualsevol conveni o de les fitxes (si és el cas) en favor del València CF, l’Ajuntament de València encarregarà una auditoria externa i independent per a avaluar el cost de les obres de l’estadi, recollides en el projecte presentat pel València CF, perquè es puguen determinar i exigir eficaçment les garanties que asseguren el cost total de les obres i que aquestes no tornaran a paralitzar-se”.

El punt un de la moció aprovada dimecres en la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València amb el vot favorable del PP, Vox i Compromís i l’abstenció del PSPV, s’expressa en aquests termes pel que fa a la possible reactivació de les obres del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes. Es tracta d’una moció pactada pel PP i Vox presentada com a alternativa a la que va portar a la comissió Compromís en què, a més d’exigir l’auditoria esmentada i les garanties, es demanava que es vinculara l’aprovació dels beneficis urbanístics al conveni, de manera que es donara llum verda a tot de manera conjunta abans que el club reprenguera les obres per a tindre més capacitat d’exigència sobre les característiques del recinte esportiu.

La moció alternativa esmentada de l’equip de Govern incorpora a més un segon punt aprovat amb els vots favorables del PP i Vox i en contra de Compromís i el PSPV, en què es proposa: “Per seguretat jurídica, posposar qualssevol altres qüestions relacionades amb el València CF fins que es conega la votació i la sentència prevista per al 6 de març sobre l’actuació territorial estratègica (ATE) del València CF”.

Pel que sembla, el PP només volia aquest segon punt en la moció, però finalment la pressió de Vox i la possibilitat d’un acord a tres amb Compromís, que va ser el partit que inicialment va exigir l’auditoria i les garanties, van acabar convencent els populars.

Respecte a aquesta moció, el regidor d’Urbanisme, Habitatges i Llicències, Juan Giner, ha explicat que “l’Ajuntament garantirà, en tot moment i com no pot ser una altra forma, la seguretat jurídica, amb independència dels actors que protagonitzen el procediment administratiu”.

Per part seua, el portaveu de Vox i segon tinent d’alcalde, Juan Manuel Badenas, va comentar: “No permetrem cap baló d’oxigen que permeta continuar enganyant el valencianisme”, en al·lusió a Peter Lim.

Possibles escenaris

L’aprovació d’aquesta moció implica que l’Ajuntament tindrà una aproximació independent i actualitzada del cost total de les obres que queden per executar en el nou estadi, després de l’aturada que es va produir el 25 de febrer de 2009, que el club xifra entre 160 i 170 milions d’euros. Aquest serà el muntant que el València CF haurà de garantir.

El document, comunicat mitjançant una nota de premsa evitant les preguntes dels periodistes, no diu en cap moment que el màxim accionista del club, Peter Lim, haja de presentar avals bancaris personals, sinó que diu literalment que exigiran “les garanties que asseguren el cost total de les obres”. El club, llevat que canvie de postura, ja ha explicat reiterades vegades que les vies de finançament són la venda dels 40.000 metres de terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes, la venda del seu edifici d’oficines, la venda de la parcel·la del vell Mestalla i un crèdit pont de CaixaBank i de Rights and Media, a més dels 85 milions del crèdit del fons CVC.

Arribat el moment, l’Ajuntament haurà de valorar si dona credibilitat a aquestes vies de finançament sempre que donen per a cobrir el 100% del pressupost. Si les accepta, s’emportarien les fitxes urbanístiques per a aprovar-les en el ple municipal, una condició que sempre ha posat el València CF per a reprendre les obres. Hi donaria en aquest cas Vox el seu vot favorable? Fonts del partit consultades per aquest diari han assegurat que no, que es mantindria la negativa expressada pel seu portaveu, Juan Manuel Badenas, a concedir qualsevol benefici al club mentre el dirigisca Lim, cosa que mantindria l’actual escenari de bloqueig, sempre que Compromís i el PSPV s’hi oposaren també.

Amb tot, les mateixes fonts consideren que el cost final de l’estadi serà molt més alt que el previst fins ara i que serà poc probable que el club puga, mitjançant els seus propis recursos, garantir la totalitat de la quantitat, cosa que encara complicaria més la situació, ja que Lim mai ha estat per la faena d’avalar de manera personal res relacionat amb el coliseu.

No obstant això, està per veure que Badenas mantinga el pols, tenint en compte que el vicepresident del Govern valencià, Vicente Barrera, també de Vox, és el responsable de la candidatura de València com a possible seu del Mundial del 2030 i aquesta postura del portaveu municipal i segon tinent d’alcalde complicaria molt les opcions de la ciutat.

Sense anar més lluny, el Govern valencià va autoritzar dimecres a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport a subscriure l’acord d’adhesió en relació amb l’acolliment, l’organització i la posada en marxa de la Copa Mundial de la Fedération Internationale de Football Association (FIFA), a fi de formalitzar la candidatura de València com a ciutat amfitriona d’aquest esdeveniment esportiu.

Un altre possible escenari, encara que poc probable, és que la justícia done la raó al València CF en el seu recurs contra la denegació de la pròrroga i la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE). La primera sentència es deliberarà el pròxim 6 de març i, si guanya el club el contenciós, recuperaria els drets urbanístics sense necessitat de cap pronunciament per part de l’Ajuntament. D’altra banda, fonts consultades per aquest diari asseguren que es tracta d’aconseguir un acord extrajudicial entre la Generalitat i el València CF perquè passe això, cosa que donaria via lliure, almenys inicialment, a la represa de les obres una vegada l’Ajuntament concedira la llicència i de passada a la candidatura de València com a seu del Mundial del 2030.

No obstant això, el club disposaria dels drets urbanístics sense cap mena de condició. Les fitxes urbanístiques, en canvi, alliberen el sòl terciari una vegada el València CF abone el poliesportiu de Benicalap i el residencial de l’avinguda d’Aragó una vegada haja acabat les obres del coliseu.

Compromís i el PSPV adverteixen del favoritisme del PP a Lim en els jutjats

La portaveu de Compromís per València Papi Robles es va congratular que el govern municipal haja acceptat finalment fer una auditoria externa i independent del projecte presentat per Peter Lim per al nou estadi amb la finalitat de tindre les garanties que les obres no es tornaran a paralitzar.

Ara bé, el que no han volgut validar ni Catalá ni Vox és la condició de vincular l’aprovació de les fitxes urbanístiques en el conveni. Pel que fa al conflicte judicial, Robles ha afegit: “Ara diuen que esperaran a la resolució judicial deixant la porta oberta a cedir als interessos i al negoci de Meriton. Novament veiem unes declaracions en públic i després uns acords completament diferents. Clarament cedeixen al xantatge i es converteixen en còmplices deixant la ciutat i el club en mans exclusivament del que vulga fer Peter Lim sense garantia ni control”.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va manifestar la seua “profunda indignació” davant el que ha qualificat d’“estratègia clara, vergonyosa i oberta de María José Catalá per a posar les coses molt fàcils a Peter Lim i Meriton”. “Ha passat d’exigir de cara als mitjans de comunicació i l’opinió pública que desistira de les demandes contra l’Ajuntament a posar negre sobre blanc que està a l’espera que resolguen els tribunals”, va lamentar.

Sobre la seua abstenció en el punt de l’auditoria i les garanties, va explicar que ho han fet perquè “es dona per bo l’estadi de baix cost i deixa d’exigir les condicions de l’estadi de l’ATE, perquè l’auditoria es faria sobre un estadi que no és el que hauria de ser i l’aval només s’exigiria per a un estadi a mig acabar”.

Gómez va advertir que la gestió de Catalá i Mazón “tindrà unes conseqüències terribles per a aquesta ciutat”. “La desídia amb què operen la Generalitat i l’Ajuntament per a perdre el procediment judicial només tindrà uns responsables: Catalá i Mazón”.