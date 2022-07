L’Ajuntament de Quart de Poblet denuncia un ‘frau del CEO’ amb una factura falsa a nom d’Eulen

El ‘frau del CEO’ s’ha convertit en una nova modalitat criminal d’estafa que afecta cada vegada més empreses públiques i ajuntaments. Les firmes privades que pateixen aquest tipus d’estafes denuncien discretament els fets, però les entitats públiques, sotmeses a un escrutini més gran, acaben aflorant les cises. El cas més sonat en una societat pública afecta l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València que va patir fa tres anys un ‘frau del CEO’ de quatre milions d’euros. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha denunciat una estafa mitjançant la mateixa mecànica (un correu electrònic i una factura falsificats) de 34.666,66 euros.

El consistori va presentar una denúncia el 14 de febrer passat davant el Jutjat d’Instrucció número 1 de Quart de Poblet per una presumpta estafa arran del pagament d’una factura a la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA a un compte que no pertanyia a aquesta empresa. La firma és contractista del servei de gestió integral del servei públic en el centre d’atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual i factura mensualment la quantitat estafada.

Una funcionària del Departament de Contractació de l’Ajuntament de Quart de Poblet va rebre l’1 de maig de 2021 un correu electrònic falsificat de la pretesa mercantil en què s’indicava un número de compte que no corresponia a Eulen. El correu electrònic, remés des de l’adreça “intervencion@ftml.net”, demanava una adreça de correu electrònic per a enviar el certificat de titularitat bancària amb vista a modificar les dades del compte a què s’abonaven mensualment les factures.

Una altra funcionària del Departament de Tresoreria va requerir als presumptes malfactors el document i va obtenir així un certificat de titularitat bancària d’un compte de l’entitat ING Bank NV a nom de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA. El Departament de Tresoreria va transferir els 34.666,66 euros a un compte que no tenia res a veure amb l’empresa real (concretament el compte ES781465010095174152236).

“La factura número 3739759 esmentada, de 30 d’abril de 2021, contenia un número de compte diferent de l’indicat en el correu electrònic”, diu un informe de l’interventor de Quart de Poblet inclòs en el Compte General a què ha tingut accés elDiario.es. La segona transferència al compte fals per a abonar la factura següent, pel mateix import, va ser tornada pel banc el 2 de juliol de 2021.

La Corporació municipal va començar a olorar-s’ho quan la mercantil (real) va sol·licitar el 29 de novembre del 2021 el pagament de la mateixa factura, “i va tindre llavors notícia l’ajuntament de la situació, ja que l’empresa assegura que no havia enviat cap correu”.

La Intervenció de l’ajuntament, a més, retrau a Eulen Servicios Sociosanitarios SA que tardara a advertir de l’error. “L’empresa va comunicar tardanament la situació, ja que, en presentar la factura a través de FACE [el portal oficial de factures electròniques] sap en tot moment la situació d’aquesta i si s’ha pagat, cosa que consta en aquest registre”, afirma l’interventor.

La Intervenció responsabilitza ING

L’entitat financera ING Bank NV “no va comprovar que al tercer a qui es pagava no era realment la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA”, assenyala l’informe de l’interventor, en l’apartat de fets posteriors al tancament de l’exercici.

L’Ajuntament de Quart de Poblet, indica la Intervenció, ha regularitzat comptablement la situació, “sense perjudici de les accions judicials que s’escaiguen davant els responsables i l’entitat financera”, conclou.