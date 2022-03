L’Ajuntament de Torís ha tingut una dècada un assessor jurídic per preparar un PGOU que no s’ha aprovat

L’Ajuntament de Torís ha mantingut des del 2010 un assessor jurídic i urbanístic contractat a jornada completa sense cap procés selectiu. El contracte era per a exercir les funcions d’assessorament i gestió en la tramitació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) de la localitat i quedaria extingit amb la seua aprovació. A més, també s’incloïen les funcions d’assessorament en matèries jurídiques i urbanístiques i l’assistència a judicis en defensa del consistori.

No obstant això, després de més d’una dècada, “no consta que estiga aprovat el pla general d’ordenació urbana”, segons conclou un informe de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) després de rebre una alerta sobre la presumpta irregularitat en la contractació. Així doncs, les normes de planejament urbanístic vigents en la localitat de la comarca de la Ribera Alta es remunten al 1991.

El contracte de l’assessor extern es va signar quan governava el PSPV-PSOE amb el suport del Partit Independent per Torís, però s’ha prolongat en les legislatures següents en què van detindre la vara de comandament de la corporació el PP, una coalició formada per Ciutadans, els socialistes i Compromís, i de nou el PSPV actualment. La resolució que va contractar l’assessor extern a temps complet no preveu les retribucions del treballador, i estableix que el salari base i les pagues extraordinàries serien “segons acord amb l’ajuntament”.

A més, en la resolució “no consta el lloc de la relació de llocs de treball que s’ocuparà o la plaça corresponent de la plantilla municipal”. De fet, segons ha comprovat Antifrau, en el portal de transparència del consistori no figura un lloc d’assessor jurídic urbanístic de caràcter laboral”. La falta d’un procés selectiu ha provocat que no s’haja accedit al lloc “respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que regeixen l’accés a l’ocupació pública”.

Durant el període d’al·legacions a l’informe de l’AVA, l’Ajuntament de Torís ha manifestat la voluntat de regularitzar la situació del lloc d’assessor jurídic i urbanístic iniciant un expedient de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) per a crear el lloc que ocupa actualment el treballador contractat des del 2010. El consistori també ha anunciat que s’iniciaran els processos d’estabilització de l’ocupació pública amb places cobertes mitjançant processos selectius.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares ha instat l’ajuntament a remetre a l’agència el certificat de l’acord plenari d’aprovació de la modificació de la plantilla i l’RLT municipal en què s’incloga el lloc que actualment ocupa l’assessor jurídic i urbanístic. També insta que, una vegada s’adopte l’acord, “es procedisca a iniciar el procediment selectiu per a la cobertura del lloc de treball esmentat de manera definitiva complint els principis constitucionals de publicitat, capacitat i mèrit”.