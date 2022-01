L’Ajuntament de València dona a la Generalitat un termini de dos mesos per a desmuntar l’hospital de campanya, perquè manca de llicència

L’Ajuntament de València ha notificat a la Conselleria de Sanitat que ha de retirar l’hospital de campanya situat al costat de l’hospital La Fe de València perquè manca de llicència ambiental entre altres aspectes. El consistori dona un termini de dos mesos per desmuntar els envelats i adverteix que, si no es retiren, podria incórrer en una sanció de fins a 30.000 euros.

Segons l’expedient fet públic dilluns pel grup municipal popular, que venia denunciant la falta de llicències de la infraestructura, després de diversos requeriments a Sanitat perquè regularitzara la situació, s’ha optat per la reversió de l’espai tal com marca la normativa.

En les seues al·legacions, la Conselleria de Sanitat considera que, com que es tracta d’una instal·lació temporal i no d’una edificació, no necessita la llicència ambiental que li reclama el consistori, però el departament de llicències insisteix que l’hospital de campanya compleix els paràmetres per a sol·licitar tots els permisos.

La notificació municipal resol “ordenar a la Conselleria de Sanitat la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per les obres executades en l’emplaçament esmentat, per a la qual cosa es concedirà el termini de dos mesos, consistent en la demolició de les obres dutes a terme, així com perquè aporte la documentació tècnica que acredite aquesta restauració”.

Amb tot, a efectes pràctics, el requeriment municipal no modificarà els plans de Sanitat, ja que ja havia anunciat dies arrere que desmuntaria els envelats el mes de febrer, una vegada passara la sisena onada.

La portaveu municipal del PP, María José Catalá, va comentar dilluns que “aquest informe confirma el despropòsit dels hospitals de campanya del Botànic” i va afegir que “Puig hauria de donar explicacions a tots els valencians per la dinerada que ens costarà a tots pagar el bunyol de l’hospital de campanya instal·lat en la nova Fe. S’han gastat milions d’euros en uns envelats que van eixir volant el primer dia, que es van obrir sense llicència i sense boques d’incendi, i que no han servit per a pràcticament res, i ara la Generalitat s’enfronta a una possible multa”, va explicar Catalá.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València, el socialista Borja Sanjuan, va criticar que "en aquesta pandèmia hi ha hagut dos tipus de polítics, els que s'han arromangat per a treballar i que isquem tots d'aquesta i els que s'han dedicat a intentar traure rèdit" i va afegir que "el gran *éxtio de l'hospital de campanya és no haver-lo hagut d'utilitzar gràcies a que la gestió sanitària de la Comunitat Valenciana ha posat sempre per davant a la salut i està quedant molt retratada la gent que només es preocupa d'intentar rascar algun vot quan la majoria de la societat està centrada en deixar arrere aquesta pandèmia".