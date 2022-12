L’Ajuntament de València, el primer de les grans ciutats a permetre el pagament d’impostos amb Bizum

L’Ajuntament de València és el primer dels grans ajuntaments d’Espanya que permet el pagament de tributs municipals per mitjà de Bizum, un proveïdor de serveis que permet l’abonament instantani de quantitats econòmiques entre particulars. El sistema, a què ja es pot accedir des del web municipal, és automàtic i no requereix la intervenció de cap funcionari.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, va explicar dilluns que “València no és només un ajuntament que té els comptes més sanejats, sinó que és capaç de fer una transformació tecnològica sense que els ciutadans i les ciutadanes ho hagen notat. Jo crec que els números parlen ells sols, però crec que la diferència de viure en un ajuntament o en un altre és tindre més facilitat per a poder relacionar-te amb la Casa Consistorial”.

El regidor va posar com a exemple la ciutat de Madrid, de la qual ha dit que “hui hem pogut llegir la notícia que un gran ajuntament, com és l’Ajuntament de Madrid, tenia problemes perquè els seus ciutadans i ciutadanes puguen pagar l’IBI i que les moltes reclamacions havien arribat a saturar els seus mecanismes d’informació i el 010. En canvi, ací, tot parla bastant bé del que han fet els tècnics municipals i del procés de transformació tecnològica de l’Ajuntament de València”.

Per a Sanjuán, “l’Ajuntament de Madrid, que és el que sempre posa com a exemple l’oposició per a criticar aquest govern, està, desafortunadament per al seu veïnat, a anys llum del que està fent aquest ajuntament”.

Sanjuán va explicar que, des de divendres passat, “es poden pagar amb Bizum tots els tributs municipals, inclòs l’impost sobre béns immobles (IBI). Tot el que es pot pagar en la pàgina web, ja es pot pagar també amb Bizum”.

De moment queda fora el pagament de les multes, però, en paraules del regidor, “una vegada entre en funcionament el nou contracte de gestió de multes, que està pendent d’adjudicar i s’adjudicarà en breu, es podran pagar també les multes”.

València és el primer dels tres grans ajuntaments d’Espanya que implanta aquest sistema. Altres ajuntaments menuts sí que l’han implantat, però València és el primer que ho fa de manera automatitzada i sense necessitat de la intervenció de cap funcionari.

D’altra banda, la Comissió d’Hisenda va aprovar el seté reconeixement extrajudicial de crèdits. Amb el nou reconeixement, València haurà pagat enguany per aquest concepte 3.628.000 euros, una xifra un 60,8% inferior a la de l’any passat.

El regidor Sanjuán va explicar que “enguany serà l’any en què València pague menys factures fora de contracte en la seua història. Aquest era un ajuntament tristament conegut per tindre factures en els calaixos, per no tindre prou diners per a pagar les factures que anava acumulant, i ara som una de les administracions que paga més ràpidament. La quantitat d’enguany és un mínim tècnic que és difícil que es puga superar en exercicis següents”.

La Comissió d’Hisenda va abordar també els pressupostos municipals per al 2023, que s’aprovaran definitivament en el ple municipal de dijous que ve.