L’alcalde del PP de Benidorm pretén aprovar un contracte del fem de 360 milions amb sis objeccions de l’interventor

L’alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, ha portat al ple de dilluns l’aprovació dels plecs del contracte del fem, per un import de 360 milions d’euros, fins amb sis objeccions de la Intervenció municipal. “Un autèntic escàndol”, segons el regidor socialista Antonio Charco. El plec planteja una duració del contracte de 15 anys, a més d’un altre any de transició. No obstant això, l’informe de l’interventor municipal de fiscalització prèvia, a què ha tingut accés elDiario.es, considera “evident la conveniència” que el termini de duració del contracte “siga molt més limitat”.

El contracte de servei de residus sòlids urbans i de neteja d’espais públics (caducat des de fa un lustre) va parell a la pujada, aprovada fa poc pel consistori del 72% de l’impost del fem i del 23% de l’IBI. Encara que, segons l’edil socialista, aquest “contracte del segle per a Benidorm” suposaria “una altra cotnada als contribuents de més de 10 milions d’euros” pilotat per l’alcalde Toni Pérez, també president de la Diputació d’Alacant.

En total, segons els càlculs de Charco, la pujada dels impostos aprovada i els costos del nou contracte dispara el “desemborsament extra per a veïns i teixit empresarial” benidormer fins a 16 milions d’euros el 2024. “Al final, haurem de pagar entre tots aquests 26 milions d’euros de més, uns 1.000 euros per llar, per un nou contracte sobre el qual el departament econòmic municipal continua tenint molts dubtes”, critica el regidor del PSPV-PSOE. En definitiva, es tracta d’una “cotnada extra” per part del primer edil del PP.

L’informe de la Intervenció municipal, encara que no suspén l’aprovació dels plecs, qüestiona de pla aspectes clau com la composició de la mesa de contractació o l’extensa duració del contracte.

Sobre els criteris d’adjudicació dissenyats en els plecs, l’interventor conclou que estan “dissenyats per a minimitzar les diferències de puntuació entre les ofertes molt competitives i les molt poc competitives, de manera que dissuadeixen les empreses licitadores de presentar baixes en el preu i en els diferents costos, ja que els seus esforços no seran recompensats amb més puntuació”. Els aspectes concrets dels criteris de valoració “suposen individualment limitacions parcials a la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa”, afig.

La Intervenció municipal també discrepa de la presència en la mesa de contractació del tècnic que ha redactat un dels plecs. A més, la introducció en el plec de prescripcions tècniques de factors indicatius dels serveis “permeten modificar el preu del contrari”, adverteix l’informe. Amb aquest concepte el contracte pot disparar el seu import encara més.

Els plecs no garanteixen “la millor de les prestacions”

“La introducció d’aquesta figura implica que en funció de la valoració que faça el responsable del servei del compliment del servei, els objectius, el rendiment i la qualitat amb què s’executa el servei, la facturació es pot incrementar (...) per damunt del preu del contracte”, alerta l’interventor, que considera que aquesta fórmula no garanteix “la millor de les prestacions”. “Una execució perfecta del servei només s’aconseguiria pagant un plus en funció dels factors indicatius dels serveis”, detalla.

La memòria econòmica també al·ludeix a l’adquisició d’un terreny per part de l’Ajuntament de Benidorm, necessari per a la construcció d’una base logística, un aspecte que, segons l’interventor, hauria d’haver-se resolt prèviament a la licitació. “Les empreses haurien de tindre la seguretat que disposaran d’un immoble on situar la seua base logística, perquè, en cas contrari, es poden trobar moltes dificultats per a disposar-ne o amb despeses no previstes que poden ser elevades”, indica l’informe. A més, transcorreguts quasi dos anys des de la proposta inicial, ni s’ha obtingut el solar ni a l’interventor li consta que el consistori haja fet “cap tràmit”.

Així doncs, l’expedient de licitació inclou aspectes que “no són conformes a la normativa aplicable”. “Aquesta Intervenció reitera que, més enllà de les objeccions sobre els aspectes puntuals posats de manifest, la suma de tots en conjunt fa que la licitació estiga sotmesa a un grau de discrecionalitat incompatible amb els principis de salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa”, conclou l’informe.