L’alcaldessa de Ciutadans va concedir els permisos al Reggaeton Beach Festival d’Orpesa la vespra contra criteri tècnic

La tramitació administrativa dels permisos burocràtics per a la celebració de les dues últimes edicions del Reggaeton Beach Festival a Orpesa (la Plana Alta), que acull Marina d’Or, va ser molt cridanera. Tant és així que una alerta anònima va advertir l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) de presumptes irregularitats.

El festival es va celebrar entre el 18 i el 19 de juny de 2022 i entre el 24 i el 25 de juny de 2023 en sòl de titularitat municipal i caràcter demanial, amb un aforament previst inicialment de 15.000 persones.

El promotor va poder superar les objeccions dels tècnics municipals gràcies a la intervenció de l’alcaldessa Araceli Moya, de Ciutadans, a penes 24 hores abans de la celebració de l’esdeveniment. Les objeccions eren molt similars a les que va plantejar l’Ajuntament de Madrid per no concedir l’autorització l’estiu passat. L’organització també va viure una situació similar l’any anterior a Tenerife.

L’organisme dirigit per Joan Llinares ha detectat presumptes irregularitats que constitueixen vicis del procediment, però que no impliquen la nul·litat de ple dret, per tractar-se d’“activitats finalitzades i esgotades en els seus efectes”.

L’Ajuntament d’Orpesa, actualment governat per Ciutadans en un tripartit completat pel PP i Vox, va optar pel procediment de tramitació de llicències d’obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables mitjançant declaració responsable del promotor.

En l’edició del 2022, l’informe de l’enginyera municipal, dictat el 16 de juny, qüestionava la seguretat de l’evacuació en dues eixides d’emergència, les longituds dels recorreguts de les quals no complien la normativa. El secretari de l’Ajuntament va emetre un informe amb una resolució desestimatòria de la sol·licitud d’ocupació de sòl públic d’acord amb les objeccions de l’enginyera industrial. Una resolució que va ser “rebutjada per l’alcaldessa”, Araceli Moya.

L’endemà (a penes 24 hores abans de la celebració del festival), el promotor va presentar uns quants escrits en què exposava la declaració responsable, especialment en referència a la normativa d’eixides d’emergència. També va presentar al llarg del dia un certificat d’assegurança en matèria de responsabilitat civil, un document favorable de l’Organisme de Certificació Administrativa i la declaració responsable del projectista i del director de l’execució de les obres, entre altra documentació.

A les 21.30, l’alcaldessa de Ciutadans va signar la resolució d’autorització d’ocupació de sòl públic i la concessió de la llicència d’obertura, “prèvia avocació de la competència de la Junta de Govern Local”, indica l’informe d’Antifrau.

La primera edil va fonamentar la seua decisió en l’informe d’esmenes de les deficiències detectades per l’enginyera municipal el dia anterior i en la declaració responsable del promotor, singularment en al·lusió a les eixides d’emergència i als recorreguts d’avaluació. La resolució, segons l’AVA, “no va incloure tots els elements exigits” per la normativa autonòmica pel que fa a l’aforament, entre altres aspectes.

A més, Antifrau no té constància que es notificara al departament de gestió tributària del consistori ni que es liquidara als promotors del festival els impostos i les taxes corresponents.

En l’edició següent, “igual que va passar l’any 2022”, l’enginyera municipal va constatar de nou “deficiències no esmenades” i va demanar un informe desfavorable. Cosa que va fer el 21 de juny el secretari general. La resolució desestimatòria de la sol·licitud d’ocupació del sòl públic retreia que el càlcul de l’aforament no s’havia esmenat, no s’havia aportat el pla amb la longitud del recorregut de tres eixides d’emergència ni del detall del clos (“especialment en la proximitat de la línia de ferrocarril” pròxima a l’esdeveniment), no hi havia estudi acústic i faltava l’homologació de l’escenari.

Tampoc s’havia previst una reserva d’aparcament ni tenia autorització d’Adif per a fer l’activitat. A més, el festival se celebra en sòl no urbanitzable que manca de serveis i té vials per urbanitzar i sense enllumenat, uns aspectes que no s’havien tingut en compte “a l’hora de garantir la seguretat dels ocupants”.

El 23 de juny (de nou 24 hores abans de la celebració del Reggaeton Beach Festival), Moya va rebutjar la proposta de desestimació del secretari general de l’Ajuntament. Durant la mateixa jornada, el promotor va presentar una sèrie de documents (entre els quals, el certificat tècnic sobre instal·lacions i l’autorització d’Adif). A les 21.35, l’alcaldessa va signar l’autorització d’ocupació de sòl públic per a la realització de l’esdeveniment musical.

Antifrau recorda que els informes jurídics i tècnics municipals no eren vinculants, per la qual cosa no hi veu “cap irregularitat”. Això sí, l’informe retrau que, en totes dues edicions, les autoritzacions es van produir “a última hora del dia anterior a la celebració dels esdeveniments” i escudant-se en “documents aportats pels promotors el mateix dia”.

“Tenint en compte que les sol·licituds del promotor es van presentar amb quatre o cinc mesos d’antelació a la celebració dels festivals, la tramitació dels expedients hauria hagut de fer-se amb temps suficient per a haver pogut exercir la facultat d’inspecció”, afig l’AVA.

D’altra banda, l’informe conclou que l’Ajuntament d’Orpesa “no ha complit” la llei autonòmica, “per no disposar de la informació sobre els procediments necessaris per a l’accés a una activitat” prevista en la normativa i per a la realització dels “tràmits preceptius per a això”.

Antifrau demana a la corporació municipal que aprove una ordenança municipal per a regular els procediments relatius a espectacles públics i activitats recreatives, que preveja explícitament el supòsit dels festivals de música i que establisquen “clarament” totes les autoritzacions o llicències necessàries.

També demana al departament de tresoreria de l’ajuntament que liquide als promotors del Reggaeton Beach Festival un impost i dues taxes, així com “qualsevol altre ingrés de dret públic que siga exigible”. El consistori no va fer al·legacions a l’informe d’Antifrau.