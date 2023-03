L’alcaldessa del PP de Bétera aprova el pressupost municipal amb el suport de l’únic regidor de Vox

L’alcaldessa de Bétera, la popular Elia Verdevío, ha aconseguit aprovar els pressupostos municipals amb el suport de l’únic regidor de Vox, Fidel Valcarce. En una sessió extraordinària celebrada dilluns, el consistori va aprovar el seu pressupost per al 2023 per 11 vots a favor del Partit Popular, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans i Vox, i nou vots en contra de Compromís, PSPV-PSOE i d’una regidora no adscrita.

El regidor de Vox, Fidel Valcarce, va assegurar que “l’equip de govern ha atés les peticions” de la formació d’extrema dreta. Els pressupostos municipals inclouen una subvenció nominativa de 3.000 euros per a l’associació cultural de creació recent Amics de Bétera.

Les subvencions que reben les 28 associacions de la localitat oscil·len entre 800 i 3.500 euros. Es tracta d’una associació pròxima a Vox si es jutja la seua activitat desglossada en la seua pàgina web. De les quatre activitats que ha desenvolupat, Amics de Bétera va organitzar la presentació d’un llibre l’autor del qual és regidor de Vox a l’Ajuntament de Massamagrell i una xarrada del diputat del partit ultra en les Corts Valencianes Luís Aguirre Larrauri.

L’alcaldessa popular ha destacat l’augment de 2,5 milions d’euros en el pressupost que engloba, al seu judici, “uns comptes sanejats i una salut financera òptima de les arques municipals”.

“L’eix principal en què se sustenta aquest pressupost són els nostres veïns i veïnes. Un pla financer municipal que millora els serveis municipals, manté les bonificacions fiscals, aposta per l’ocupació local, es bolca amb l’associacionisme i, en drets socials, no deixa ningú arrere. En definitiva, aquest pressupost inverteix en el benestar i en qualitat de vida de la nostra ciutadania”, ha afirmat l’alcaldessa Elia Verdevío.

L’equip de Govern destaca l’augment d’un 10,88% del pressupost gràcies a la recaptació més gran d’impostos directes i en patrimoni municipal del sòl.

El regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, assenyala que “es recapta més perquè més del 90% dels contribuents de Bétera compleixen les seues obligacions tributàries, cosa que és una dada significativa a ressenyar i a agrair, perquè entre tots fem una Bétera millor”. L’edil manté que hi ha hagut un augment del 10% en els ingressos per impostos directes i del 17% dels impostos indirectes.