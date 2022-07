L’alcaldessa del PP de la localitat en què un menor va resultar ferit greu va reconéixer l’“alta sinistralitat” taurina

L’alcaldessa popular de Puçol, Paz Carceller, va reconéixer durant la presentació dels festejos taurins dels bous al carrer que la localitat valenciana té una “alta sinistralitat”. Davant la plana major de les penyes taurines de Puçol, Carceller va demanar “responsabilitat” als participants perquè el preu de l’assegurança dels esdeveniments deixara d’augmentar. No obstant això, en l’últim tancament de la Setmana Taurina un menor de 12 anys va patir tres cornades d’una vaca que li van afectar el fetge i els renyons. La Policia Autonòmica, segons han confirmat fonts de la Generalitat Valenciana, ha obert una investigació per a aclarir la presència dels dos menors en el recinte taurí.

L’Ajuntament de Puçol manté un conveni amb les associacions de penyes taurines que atorga la responsabilitat del control d’accés als organitzadors de les vetlades. El conveni, segons fonts municipals, obliga els responsables de les penyes a controlar que no es colen menors en els esdeveniments. Si bé els menors poden accedir a les graderies de la plaça de bous portàtil, sempre acompanyats d’un adult, en cap cas poden accedir a l’arena.

El conveni es va signar arran d’una indemnització que va abonar l’ajuntament a conseqüència d’una agafada mortal. Enguany, l’ajuntament va presentar una campanya municipal de sensibilització perquè els espectadors no participaren drogats o alcoholitzats. Així doncs, la programació de la Setmana Taurina indica que “les companyies asseguradores han posat en perill la realització dels festejos taurins per les seues primes tan elevades”.

Precisament sobre les assegurances necessàries per a aquesta mena de trobades es va pronunciar el regidor de Festejos Taurins, Alejandro Sancho, que durant la presentació del calendari d’enguany el 27 de maig passat, va assegurar que “l’assegurança és un problema”. “Si volem que hi haja bous la resta de l’any, hem d’evitar qualsevol incident en els actes programats”, va advertir durant la presentació de la Setmana Taurina, el primer esdeveniment d’aquestes característiques després de l’anul·lació de les edicions dels dos anys anteriors a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19.

L’alcaldessa, la popular Paz Carceller, va recordar en el mateix acte que l’assegurança costaria “el doble” respecte d’exercicis anteriors. “I això”, va afegir, “es deu a l’alta sinistralitat que hem tingut, per això demanem responsabilitat als participants en els bous al carrer: si has d’entrar al recinte taurí, fes-ho sense alcohol i sense drogues, pel bé de tots”.

La localitat ja va patir una tragèdia relacionada amb els festejos taurins el 2017, en què un veí de 46 anys va morir a conseqüència de les ferides greus que li va provocar una agafada d’un bou en un esdeveniment organitzat per la penya El Barrio. Tres anys abans, un espectador que va caure d’una barrera va patir una agafada. El 2015 un corredor va ser arrossegat per un bou i l’any següent un altre aficionat va patir una envestida aparatosa. El 2019, un veí va rebre tres cornades en el bessó, el gluti i el costat esquerre.

El xiquet de 12 anys, en estat greu després de ser envestit per una vaca, estava situat en els barrots que protegeixen els espectadors, amb mig cos fora. El xaval, originari de la localitat veïna de Sagunt, anava acompanyat per un altre menor de 14 anys que va resultar il·lés. Cap dels dos menors estava autoritzat a accedir a les instal·lacions sense la supervisió d’un adult.

L’Ajuntament de Puçol no ha contestat les preguntes d’aquest diari. L’Associació de Penyes de la Setmana Taurina ha lamentat “profundament” els fets i ha assegurat que els col·laboradors voluntaris taurins, encarregats de la seguretat del festeig, asseguren que “van advertir repetides vegades al menor que abandonara el recinte, i el van acompanyar a la zona exterior”.

El comunicat de l’entitat afig que l’esdeveniment “ha tingut totes les mesures necessàries” i destaca que l’organització no va vendre entrades a menors sense acompanyament adult. “Una altra cosa és la utilització de l’engany per part dels que trauen entrades a través d’algun adult que els presta ajuda per a això, i és impossible en aquests casos controlar de manera exhaustiva la venda d’entrades”, postil·la.

El reglament autonòmic de festejos taurins prohibeix la participació de menors de 16 anys. Considerada infracció greu, la participació de menors pot comportar sancions de 600 a 30.000 euros.

L’esdeveniment, organitzat per l’Agrupació de Penyes de la Setmana Taurina, va consistir en una nit especial per a l’exhibició de la ramaderia dels germans Navarro. La programació va incloure una jornada, celebrada el 27 de juny passat, orientada als xiquets, amb un berenar a càrrec de la Setmana Taurina i fins i tot un concurs de retallades.

Quatre morts i 204 ferits el 2021

La temporada de festejos taurins, que se celebra després de l’aturada dels dos estius anteriors per la situació epidemiològica, porta un saldo de dos menors ferits en bous al carrer. A més del xiquet ferit a Puçol, divendres passat un altre menor de 14 anys va rebre una cornada en el gluti a Beniparrell.

Els bous al carrer, uns esdeveniments estivals molt arrelats –especialment a la província de Castelló– van provocar quatre morts i 204 ferits el 2021, segons la memòria de la Direcció General Operativa de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències. Les vaquetes, el bou de rogle i el bou embolat (quan a l’animal se li col·loca una estructura en totes dues banyes a manera de bola de foc) encapçalen les modalitats dels bous al carrer.

La pandèmia de la Covid-19 va afectar de ple aquesta mena de celebracions. El 2021 a penes es van celebrar un centenar de trobades taurines d’aquest tipus davant de les 269 del 2019, segons les dades de la Generalitat Valenciana. La Federació de Penyes de bous al carrer ja reconeixia en una mena de protocol d’actuació en matèria de seguretat ciutadana elaborat fa sis anys la “gran preocupació entre els aficionats per la gran quantitat d’accidents, així com el fatal nombre de morts” del 2016.

Cada estiu referma el debat sobre els festejos taurins a conseqüència dels morts i els ferits. El gran arrelament dels bous al carrer en el territori valencià també inclou en l’imaginari col·lectiu els braus que més aficionats s’han emportat a la tomba. És el cas de Ratón (Sueca, 2000-2013), un bou de lídia de la ramaderia de Gregorio de Jesús, de mitja tona de pes i pelatge castany amb taques blanques, que es va cobrar dues víctimes mortals en esdeveniments de bous al carrer. L’animal compta fins i tot amb una biografia autoritzada escrita pel periodista Paco Delgado sota el títol La verdadera historia del toro Ratón.

PACMA alerta del “còctel d’adrenalina, perill i drogues”

El partit PACMA ha lamentat el succés esdevingut a Puçol en què ha resultat ferit greu un menor, a qui va desitjar una recuperació ràpida, i ha assenyalat que enguany “els festejos taurins estaven especialment plens de xiquets i ningú donava la cara per a assumir responsabilitats”. La formació animalista lamenta la falta de control en l’esdeveniment celebrat a Puçol i ha recordat que ja van alertar de la presència de menors en diversos festejos taurins. PACMA nega que siguen “fets puntuals” i critica que “els pobles estan plens de xiquets de vacances i els seus pares els porten a veure els tancaments i els festejos”

A San Juan de Coria (Càceres) “estaven executant-se il·legalment d’un tret al cap els bous en presència de menors”. A Benavente (Zamora), la formació animalista ha documentat la participació de menors d’edat subjectant les cordes del bou.

“Els tancaments i altres festejos amb animals espantats i estressats comporten un perill implícit”, afig. PACMA considera que l’auge dels esdeveniments taurins “es relaciona amb l’ambient d’excessos que té lloc al seu voltant”. “Es forma un còctel d’adrenalina, perill i drogues que resulta cridaner per als més ingenus”, critica la formació, que sosté que els consistoris que autoritzen la celebració de festejos taurins “anteposen els ingressos que els repercuteixen les festes abans que la seguretat i educació dels seus veïns”.