L’alcaldessa del PP de Sucaina veta unes jornades de memòria històrica al·legant problemes d’“ordre públic”

Ana Julián Benages, l’alcaldessa popular de Sucaina, una localitat de 175 habitants de la comarca de l’Alt Millars, ha vetat la celebració d’unes jornades de memòria històrica en un local municipal al·legant “problemes d’ordre públic” i de “convivència veïnal”. Gabriela Álvarez, tresorera de la junta directiva de l’associació Montañas de Libertad, Recuperando Memoria, considera que és un “atemptat contra la llibertat d’expressió”.

Els voluntaris de l’associació van tramitar la petició per a usar l’únic local de l’ajuntament, que va autoritzar en un primer moment l’ús del recinte. No obstant això, en una reunió amb el consistori el 12 de maig passat, l’alcaldessa Ana Julián Benages va comunicar a l’associació que havia decidit revocar l’autorització.

“Li vam demanar que ho considerara, vam posar un recurs de reposició perquè, per favor, s’ho tornaren a pensar i ens van respondre l’endemà amb una notificació del que ens havien comunicat verbalment”, relata a aquest diari Gabriela Álvarez. L’associació ja tenia el cartell de les jornades, que incloïen una dotzena de ponències, una exposició i una obra de teatre. “És tot treball voluntari, som una associació menuda”, aclareix la tresorera.

La primera edil popular va al·legar, segons l’associació, que havia “rebut del seu entorn” advertiments sobre la possibilitat que anara “gent amb bats de beisbol a pegar la gent”. Ana Julián Benages argumenta que l’ajuntament que governa manca dels “mitjans necessaris per a fer front als problemes d’ordre públic i bona convivència veïnal que un acte com el que pretenen dur a terme pot ocasionar”.

El consistori no ha contestat les preguntes d’aquest diari. L’associació ha explicat en un comunicat sobre el veto que la primera edil es referia específicament a un acte, emmarcat en les mateixes jornades, però que se celebra fora del local municipal, d’“homenatge al combatent republicà”. El tancament de les jornades consisteix en una pujada al conjunt defensiu El Romeral, situat en la localitat.

“L’alcaldessa no tenia la informació, perquè no ens havíem reunit per explicar-li el que volíem fer, es va imaginar que aquest acte seria en el local de l’ajuntament”, afirma Gabriela Álvarez. “Li vam preguntar en el seu moment si havia rebut amenaces, perquè no hi ha precedents en altres actes en altres pobles que haja passat el que ella diu”, afig.

La crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19 va impedir l’estrena en públic de la petita associació, que pretén connectar els 22 pobles de la comarca de l’Alt Millars en actes memorialistes. Montañas de Libertad, Recuperando Memoria es va encarregar del projecte de recuperació de les trinxeres del conjunt defensiu El Romeral. Les primeres jornades –“un acte sense precedents a la comarca”– s’han suspés i es cancel·laran si l’ajuntament del PP respon negativament al recurs de reposició.

“Tot just es va saber això, vam rebre una oferta per a fer-ho en un altre poble, però en principi no ens ho plantegem, es podria fer en un altre lloc per lliure elecció i no per imposició”, conclou Gabriela Álvarez.