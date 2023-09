L’alcaldessa de València del PP anuncia un procés “per a guanyar espai per al vehicle” motoritzat

“Vindran actuacions amb què guanyarem espai per al vehicle, però també adoptarem les mesures per a generar seguretat al vianant i fent conviure les bicicletes amb total seguretat”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar així dijous l’inici d’un procés de revisió de determinats carrils bici i la seua conversió, si escau, en ciclocarrers, una modalitat en què vehicles motoritzats i ciclistes o usuaris de patinets comparteixen la calçada, però amb prioritat per als segons i amb límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora per als primers.

Segons Catalá, aquest model “genera una mobilitat més fluida a la ciutat” pel fet d’eliminar-se els separadors que ara tenen molts carrils bici en forma de rastells d’obra o de plàstic: “El fet d’establir separadors impedeix aquesta possibilitat de descongestió del trànsit que permet el ciclocarrer, una actuació que donarà solució a molts punts de la ciutat que ara estan bloquejats”.

Paradoxalment, Catalá va fer aquest anunci al carrer de José Andreu Alabarta, al barri de Sant Isidre, on es mantindrà el carril bici bidireccional que hi ha juntament amb el ciclocarrer també existent. L’acte i les declaracions de Catalá van generar confusió en entendre els presents que s’eliminaria el carril bici bidireccional, cosa que no es produirà.

En l’últim tram de la via esmentada, a petició de l’associació de veïns, s’ha desplaçat una fila de contenidors que estaven paral·lels al carril bici i que generaven un coll de botella, pel fet de quedar la via reduïda a un carril just davant d’una parada de l’EMT, cosa que generava cues importants per a eixir del barri. En desplaçar-se els contenidors, ha quedat alliberat un carril de circulació.

D’aquesta manera, un dels carrils bici que podria tindre els dies comptats és de la Gran Via de Ferran el Catòlic, senyalitzat amb pintura roja a banda i banda d’aquesta. Catalá va explicar que s’ha encarregat un estudi de viabilitat d’aquest carril bici i d’altres a partir del qual es decidirà sobre el seu futur.

Crítiques de l’oposició

L’exalcalde de València de Compromís, Joan Ribó, va lamentar que l’anunci de Catalá “va en contra de totes les polítiques europees en matèria de sostenibilitat, no sembla una bona carta de presentació de la seua preocupació per la seguretat viària i la integritat física dels nostres joves”.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va lamentar el camí emprés pel govern de Catalá cap al desmantellament dels espais per als vianants i els carrils bici a la ciutat que posa en perill, ha subratllat, la capitalitat verda europea que va aconseguir l’anterior govern de la mà dels socialistes.