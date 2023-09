L’alcaldessa de València del PP incompleix la seua promesa electoral i no apagarà les càmeres de control d’accés a Ciutat Vella

Les càmeres que controlen els vehicles que accedeixen a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) del centre històric de València i que sancionen els que no estan registrats no s’apagaran del tot, tal com va prometre l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, abans de les eleccions passades.

Aquesta mesura, implantada per l’anterior Govern municipal d’esquerres que liderava Joan Ribó per a reduir el trànsit en l’entorn monumental més gran de la ciutat, va ser una de les més criticades pels populars des de la seua posada en marxa pel fet de considerar que tenia un caràcter recaptatori.

No obstant això, Catalá va confirmar divendres que finalment no s’apagaran totes les càmeres. Tanmateix, va indicar que es plantegen “modificacions” i “canvis substancials” a partir de les mesures que el nou executiu local ha consensuat amb veïns i comerciants d’aquesta zona amb la finalitat de fer “moltíssim més fàcil” la seua vida.

En concret, s’eliminaran els bucles que l’anterior Govern municipal va crear en aquest entorn abans d’instal·lar les càmeres per evitar que s’utilitzara el centre històric com una drecera per a creuar la ciutat, reduint d’aquesta manera el trànsit als vehicles dels residents. No obstant això, amb les càmeres implantades es considera des de l’actual equip de Govern del PP i després de les reunions amb veïns i comerciants que aquests bucles, que dificulten la mobilitat dels residents en el perímetre delimitat per les càmeres, manquen de sentit, per la qual cosa es modificarà el sentit d’alguns carrers per facilitar l’entrada i l’eixida dels vehicles registrats de l’enclavament.

Catalá es va pronunciar d’aquesta manera després de la visita que va fer a les obres del Palau de la Música, preguntada si les càmeres per a controlar els accessos a l’APR de Ciutat Vella s’apagaran.

La primera edil va destacar que el nou “regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, està tot el mes d’agost i de juliol parlant amb diferents entitats veïnals i de comerciants”, entre altres, i va anunciar que el seu equip té previst en una pròxima compareixença pública donar a conéixer què farà amb l’APR.

“Farem una compareixença pública pròximament en què explicarem què farem amb l’APR. Hem consensuat amb els veïns una sèrie de mesures, hem consensuat amb els comerciants també una sèrie de mesures. Tenim ja un paquet de modificacions i de canvis substancials en l’APR de Ciutat Vella i volem presentar-los”, va exposar.

Catalá va avançar així que hi haurà “modificacions en aquesta APR”, però va matisar que no s’apagaran totes les càmeres. “Si em pregunten si s’apagaran totes les càmeres, no apagarem totes les càmeres”, va dir la responsable municipal.

Després d’això, l’alcaldessa va comentar que es preveuen “modificacions que facen moltíssim més fàcil la vida dels veïns i dels comerciants” d’aquest entorn de la ciutat de València.

Preguntada per la data en què es donarà a conéixer el pla previst per a l’Àrea de Prioritat Residencial, María José Catalá va considerar que “més o menys d’ací a dues setmanes” es podrien “presentar les mesures”.