L’alcaldessa del València del PP trau els grups de Compromís i PSPV de l’Ajuntament

Els grups municipals de l’oposició, tant Compromís com el PSPV, no tindran les seues dependències a l’Ajuntament de València per primera vegada en la història recent de l’Ajuntament, on l’oposició se la situava en la tercera planta de l’edifici.

Així ho va denunciar dilluns el portaveu municipal dels valencianistes i exalcalde, Joan Ribó, que va lamentar l’actitud “profundament antidemocràtica” de l’alcaldessa de València, María José Catalá, que vol “deixar fora de l’edifici consistorial els regidors i regidores de Compromís, la segona força més votada per la ciutadania a l’Ajuntament, per impedir la nostra tasca d’oposició”. Ribó va assegurar que “la senyora Català vol fer el que no es va atrevir a fer ni Rita Barberà”.

Segons va informar Compromís, el PP els va traslladar dilluns que els seus despatxos estarien situats fora de l’edifici consistorial, concretament en un altre edifici municipal situat en el carrer pròxim del Convent de Sant Francesc, allunyant el grup de l’Ajuntament i dificultant la seua faena.

Joan Ribó va explicar que no hi estan d’acord: “En primer lloc, no sabem si hi cabem i, en segon lloc, entenem que l’oposició ha d’estar dins de l’Ajuntament, de la mateixa manera que nosaltres vam mantindre els grups de l’oposició el 2015 i el 2019 en l’edifici consistorial, i vam fer obres d’adaptació dels espais perquè tant el PP, com Vox i Ciutadans pogueren exercir la seua tasca sense problemes”.

De fet, Joan Ribó va recordar que es va fer “una reforma de la part superior de l’Ajuntament, concretament en la tercera planta, per satisfer totes les necessitats que el PP ens va traslladar, perquè sempre hem volgut que l’oposició poguera estar en uns despatxos amb totes les condicions, perquè pogueren treballar bé i amb l’espai necessari”.

Així doncs, el líder de Compromís va traslladar el “profund desacord” del grup valencianista “per la volantada del PP” en aquest criteri: “És important, perquè això condiciona la manera de treballar i ataca de ple els fonaments democràtics en què es basa la nostra societat. És una situació inaudita que denunciarem allà on calga i siga necessari”.

En el cas del PSPV, fonts socialistes van explicar a elDiario.es que des del PP se’ls va oferir una estança en què fins ara estava Ciutadans, però finalment es va considerar insuficient perquè manca de sala de premsa o de reunions, per la qual cosa van optar per traslladar-se també a l’edifici del carrer del Convent de Sant Francesc: “Tradicionalment l’oposició sempre ha estat en la tercera planta i l’equip de Govern ha tingut despatxos addicionals en aquest altre edifici. El problema és que el PP vol mantindre l’espai que tenia en aquesta tercera planta com a oposició, per la qual cosa no queda un espai suficient per a la resta”, han assegurat.

D’aquesta manera, tan sols Vox i el PP tenen espai per als seus grups municipals a l’Ajuntament. Preguntat sobre aquest tema, l’equip de Govern de María José Catalá, aquest diari no va obtindre una explicació de la decisió del trasllat de l’oposició.

Govern municipal provisional

Joan Ribó també va dir que l’Ajuntament de València continua paralitzat pel govern del PP: “En compte de treballar, la senyora Catalá es dedica a rebre membres del PP, de fet ja hi ha passat tota la plana major del partit, mentre organitzacions i entitats de València estan esperant que les reba”.