L’alta funcionària pròxima a Rita Barberá investigada en el cas Azud es nega a declarar davant la jutgessa instructora

La primera ronda de declaracions d’investigats en el cas Azud després de l’alçament del secret de sumari ha tingut molts silencis i algun oblit. Dels cinc imputats previstos, una funcionària s’ha negat a declarar i la declaració de Salvador Grané Terradas, director general d’una mercantil fusionada amb la immobiliària Astroc, s’ha suspés per haver canviat de lletrat.

Esmeralda Orero, l’alta funcionària de l’Ajuntament de València pròxima a la difunta alcaldessa Rita Barberá, s’ha negat a declarar perquè està encara part de la causa (cinc peces separades) sota secret. Orero, sobrenomenada en el consistori com l’‘Aranya Negra’, tenia línia directa amb la primera edil i “molt de comandament en plaça”, segons va dir el penedit Jesús Gordillo, assessor del vicealcalde llavors Alfonso Grau. Si Grau “li ordenava una cosa que no li agradava, Esmeralda immediatament acudia a Asunción Barberá o a Rita”, va assegurar Gordillo en la seua declaració com a testimoni.

Carlos del Romero, segons fonts sabedores de les declaracions, ha relatat que era assessor fiscal del presumpte corruptor de la trama del cas Azud, l’empresari Jaime Febrer, i que va ajudar Alfonso Grau, també investigat en la causa, a crear una mercantil per a llogar immobles per indicació de Febrer. Del Romero ha assegurat que davant la gran quantitat de filials creades per l'empresari, va optar per presentar-li l’auditor José Gabriel Martínez, el següent investigat a declarar davant la jutgessa instructora.

Martínez ha declarat que va participar en la creació d’un hòlding per a l’empresari Jaime Febrer i ha assegurat, igual que Carlos del Romero, que José Luis Vera, presumpte aconseguidor de la trama en el vessant socialista, no va fer cap treball jurídic. La declaració dels dos investigats suposa un colp per a la defensa de Vera, advocat històricament vinculat al PSPV-PSOE que va participar en diversos projectes de l’empresari precisament amb la condició d’assessor jurídic.

El lletrat s’hauria embutxacat 1,3 milions d’euros de la presumpta trama (sense comptar els diners en efectiu addicionals) amb “preteses relacions comercials, contractes i facturacions fictícies” per pagaments per serveis “inexistents”, segons una interlocutòria de la jutgessa instructora del cas Azud.