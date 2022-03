L’aposta valenciana per la innovació agrària: 6 milions d’euros per a quatre centres especialitzats permanents

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat una inversió de 6 milions d’euros per a impulsar quatre ‘agrohubs’ o nodes agraris d’innovació a la Comunitat Valenciana i ha mostrat el suport de la Generalitat al projecte de digitalització del sector agroalimentari.

Així ho ha manifestat durant la presentació del projecte de digitalització i innovació del sector agroalimentari que opta al Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica Agro, així com del projecte liderat per Ainia. L’acte ha comptat amb la participació de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, així com del director general de Coordinació de l’Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, i dels representants de AVA-Asaja, Ainia i Insomnia.

El cap del Consell ha explicat que aquests quatre ‘agrohubs’ serviran de centres d’innovació permanent i de formació, estaran situats en les localitats de Morella, Requena, Polinyà de Xúquer i Elx, i s’especialitzaran en ramaderia, viticultura i enologia, agricultura mediterrània i gestió de l’aigua, respectivament. Aquests centres d’innovació estaran liderats per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), La Unió de Llauradors i Ramaders, Cooperatives Agroalimentàries Comunitat Valenciana i Joves Agricultors Asaja-Alacant.

Així mateix, el cap del Consell ha destacat el suport de la Generalitat a la iniciativa Digitalitzadora Agrària, que concorrerà al Perte amb projectes d’inversió que poden sumar fins a 500 milions d’euros i amb què es podrien crear fins a 5.431 llocs de treball, fonamentalment centrats en dones i joves en el món rural de 203 municipis.

L’objectiu de la proposta consisteix a millorar la competitivitat, la sostenibilitat, la traçabilitat i la seguretat alimentària, i compta amb la participació de més de 6.000 agricultors i ramaders, cooperatives i agroindústries de set comunitats autònomes, entre les quals la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, el president ha destacat la col·laboració publicoprivada i la cooperació entre diferents sectors que caracteritza aquesta iniciativa, i ha assenyalat que l’objectiu és donar suport a la “transició necessària econòmica” del sector agroalimentari amb el suport dels fons europeus.

Així mateix, ha agraït la faena feta pel centre tecnològic Ainia i pel hub d’innovació Insomnia, per impulsar la iniciativa, així com pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que participen en el projecte, i als representants d’organitzacions agràries i cooperatives, que formen part de l’ecosistema agroalimentari.

Lideratge transformador

De la seua banda, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha valorat que el sector agroalimentari “estiga liderant les iniciatives de transformació que van des de l’àmbit de la sostenibilitat fins a la modernització i la digitalització del sistema agrari”.

En el transcurs de l’acte, la consellera ha destacat la compatibilitat i la complementarietat dels projectes, “factor multiplicador en tota la cadena de valor, que col·loca la Comunitat Valenciana al capdavant de les propostes de recuperació social i econòmica de present i de futur”.

Cal destacar que el sector agroalimentari representa el 9,4% de la riquesa valenciana, el 24% de les exportacions, i ocupa més de 230.000 treballadors, cosa que el converteix en una activitat estratègica a la Comunitat Valenciana.