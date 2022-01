L’app València informarà de l’ocupació d’aparcament en superfície i de la ubicació de vehicles multiusuari

La ciutat de València comptarà, a partir de l’any que ve, amb un sistema intel·ligent d’aparcament que permetrà a la ciutadania visualitzar les places susceptibles de quedar lliures en zones d’estacionament regulat, així com l’estacionament i serveis disponibles en zones tant regulades com no regulades. La ciutat té un total de 100.000 places d’aparcament, 4.600 de les quals de pagament (zona blava).

Així mateix, el sistema donarà accés a informació sobre parquímetres, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i places de mobilitat reduïda, de càrrega/descarrega, de taxis o d’ubicació de l’oferta de vehicles multiusuari, el que es coneix com a sharing. Així ho han anunciat dimecres el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que han donat a conéixer els detalls de la licitació d’aquest projecte de gestió intel·ligent de l’estacionament.

Després de la publicació del plec de condicions del concurs el mes de desembre passat, es preveu resoldre i formalitzar el contracte aquesta primavera, de manera que l’execució del projecte puga començar l’estiu que ve, i que el servei estiga en marxa un any després, a l’estiu del 2023 (el termini previst d’execució és de 14 mesos).

El projecte va ser aprovat amb un pressupost base de licitació d’1.356.110,74 euros (IVA inclòs), i la recepció d’ofertes es fa a través de red.es (https://licitacion.red.es/), en el marc de la de la iniciativa Impuls VLCi. Es tracta d’una licitació estatal, i el termini de recepció d’ofertes estarà obert fins al pròxim 28 de febrer; una vegada recollides totes les propostes, el 21 d’abril s’obriran les ofertes econòmiques.

El regidor Pere Fuset ha destacat l’impacte que l’aplicació d’aquesta mena de sistemes tindrà en la vida de la ciutadania. “Aquest sistema de gestió intel·ligent habilitarà les opcions de connexió de mòduls segons les necessitats estructurals de la mateixa ciutat”, ha afirmat, i ha subratllat així mateix l’oportunitat econòmica i d’investigació que l’accés a les dades obertes derivada de la gestió d’aquestes dades suposarà per a empreses, universitats i societat civil. Fuset ha agraït la “implicació del personal de l’Oficina Municipal Ciutat Intel·ligent i la col·laboració màxima del Servei de Mobilitat Sostenible” per al desenvolupament del nou sistema.

De la seua banda, el regidor Giuseppe Grezzi ha assenyalat que l’objectiu últim de la iniciativa és “integrar totes les dades disponibles en una única plataforma i aplicació, amb la voluntat d’anar recollint i ampliant les dades disponibles”. De fet, ha destacat l’edil, “València és una de les ciutats més avançades de l’Estat en el desenvolupament i aplicació de la tecnologia a la gestió dels serveis públics, en aquest cas, a la mobilitat urbana”.

El nou sistema municipal de gestió de l’estacionament (SMGE) permetrà al personal municipal visualitzar l’estacionament en temps real (vehicles mal estacionats, alertes…) tant de les zones regulades com de les no regulades (amb dades com ara nivells d’ocupació, temps mitjà, històric…). Així mateix, s’habilitarà un quadre de comandament i analítica avançada amb eines d’intel·ligència artificial (amb informació i alertes de trànsit, vehicles elèctrics, parquímetres, places de mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega, taxis, noves formes de mobilitat, àrees de prioritat residencial, Valenbisi, etc). A més, el sistema afavorirà la definició de nous indicadors, i permetrà l’ús de dades obertes.

Per part seua, la ciutadania (a través d’eines com AppValència, Geoportal o València al minut, podrà visualitzar les places susceptibles de quedar lliures en zones d’estacionament regulat, i l’estacionament i els serveis disponibles en zones regulades i no regulades. Així mateix, tindrà accés a la informació sobre parquímetres, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i també places de mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega i taxis.

El plec de condicions preveu la realització d’una consultoria, que inclourà l’actualització del Pla operatiu per a l’execució del servei ORA (en conjunt amb la resta dels sistemes de gestió d’estacionament intel·ligent), la definició d’indicadors i conjunts de dades obertes per a ús intern i de la ciutadania, i una anàlisi de l’impacte de les noves formes de mobilitat urbana. Aquesta anàlisi, ha explicat Giuseppe Grezzi, permetrà identificar les necessitats dels espais susceptibles de ser utilitzats com a estacionament en l’espai públic per a totes les formes de mobilitat, i proposarà noves funcionalitats, i mecanismes d’integració per a cada forma de mobilitat i/o espai d’estacionament.