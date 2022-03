L’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria reclama la paralització de l’hospital penitenciari de Setaigües

L’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, entitat de professionals de l’àmbit de la salut mental, reclama a l’Estat la paralització del macrocentre hospitalari penitenciari de Setaigües. El col·lectiu professional, que ja va iniciar aquesta petició l’any passat quan va conéixer el projecte d’Institucions Penitenciàries, reitera el seu rebuig al model, que consideren allunyat dels consensos en salut mental.

La branca de l’associació que treballa en matèria de presons dubta de l’encaix legal d’aquest model pel que fa a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat del 2006, que recull la supressió de l’internament involuntari per raons de discapacitat, incloent-hi l’àmbit penal. L’AEN ha emés un comunicat en què se sorprén del suport que l’informe del Defensor del Poble trasllada al projecte, malgrat que la institució reconeix les mancances en sanitat penitenciària actuals.

El col·lectiu professional advoca per un model descentralitzat i d’atenció comunitària, amb centres reduïts que no superen les 50 persones i que faciliten la integració. “El model de crear grans centres hospitalaris psiquiàtrics penitenciaris va en contra de la tendència europea actual”, assenyala el text, davant del projecte del Ministeri d’Interior, de 500 places. A Espanya només hi ha dos centres per a persones privades de llibertat amb trastorns mentals greus, a Sevilla i a Alacant, amb mitjans insuficients, segons professionals i sindicats. “Les seues dimensions són excessives i la seua dotació assistencial és deficient de forma mantinguda en el temps”, recalca el comunicat.

L’AEN insisteix en la necessitat que les persones privades de llibertat, que assumeixen un doble castic com “penats i amb malaltia mental”, s’incloguen en un model de proximitat com el sanitari o el de serveis socials, atés que l’allunyament “suposa una dificultat per a la reinserció social dels interns”. Els professionals remarquen el sistema d’hospitals penitenciaris “presenta diversos problemes estructurals”, entre els quals destaquen el major pes del reglament penitenciari sobre l’atenció sanitària. Els centres, indiquen, manquen d’un marc normatiu suficient, “que pot col·lidir amb els drets i les garanties dels pacients internats” i el personal no està especialitzat en salut mental. Així mateix, manifesten dubtes sobre la cobertura de places sanitàries per al nou centre, atés l’escàs interés que generen en la professió.

L’associació, que recorda que el parlament autonòmic ha rebutjat el centre i el model que representa, reclama la creació d’unitats de salut mental especialitzades reduïdes dependents de Sanitat, un increment en la dotació de personal i pròximes a l’àmbit social i familiar dels interns que les necessiten.