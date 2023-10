L’Ateneu de València s’emporta 126.000 euros d’ajudes de la Generalitat per la setmana laboral de quatre dies

L’Ateneu Mercantil de València rep 126.000 euros de la Generalitat Valenciana per a incentivar la setmana laboral de 32 hores. L’entitat, de caràcter conservador marcat, rebrà l’ajuda més abundant de la convocatòria pública, només per darrere de l’associació contra el VIH de Castelló, segons consta en la resolució publicada per la Conselleria d’Ocupació.

La modificació de les bases per a accedir a les ajudes per a instaurar una jornada setmanal més reduïda, aprovada per la Conselleria d’Economia quan estava en mans de Compromís, permet a l’entitat concórrer a les ajudes públiques destinades a incentivar una reducció de jornada laboral sense perjudici salarial. L’Ateneu, presidit per Carmen de Rosa, germana del president del grup sanitari Ribera Salud i del diputat del PP Fernando de Rosa, té una de les puntuacions més baixes entre les 18 empreses que han superat el filtre, però rep la segona ajuda més elevada.

La resolució, avaluada i aprovada ja pel Govern del PP i Vox, atorga 61 punts a la proposta de l’Ateneu Mercantil, 22 punts per darrere de l’empresa que millor valoració obté, una consultora d’Elx. L’entitat que més beneficiada es veu amb els nous criteris és el Casda, l’associació ciutadana contra el VIH de Castelló, que rep 148.000 euros amb 62 punts i que s’havia quedat fora en la convocatòria passada.

Les bases de la convocatòria especifiquen que poden concórrer-hi les empreses amb plans de reducció de la jornada laboral ordinària, que tinguen un pla d’igualtat, amb projectes a tres anys. El text incideix en el fet les destinatàries finals dels projectes que se subvencionen són les persones treballadores adscrites a centres de treball situats a la Comunitat Valenciana que, a conseqüència de l’adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral adoptades per l’empresa en què presten serveis, vegen reduïda la seua jornada laboral ordinària a temps complet almenys en el 20%, sense reducció de les retribucions salarials que legalment o convencionalment els resulten aplicables si hagueren mantingut el 100% de la duració prèvia de la jornada. Per a la puntuació, segons les bases, es valorarà la coherència i la qualitat del projecte en temes com la previsió de resultats, les actuacions, la incidència en la millora i l’increment de la productivitat de l’empresa i el percentatge de la plantilla afectada.

La convocatòria oferirà a les empreses una subvenció que oscil·la entre els 5.000 i els 148.000 en funció de la quantitat de personal afectat per la reducció horària. En total, la Generalitat Valenciana destina a aquestes ajudes 790.000 euros per a 18 projectes amb 144 treballadors, segons figura en la resolució. L’any passat el projecte pilot va arribar a tres empreses, amb la qual cosa l’ampliació és notable. Segons detalla la Direcció General de Treball, la conselleria abonarà pel primer any complet d’aplicació del programa una subvenció de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada al pla de reducció de la jornada laboral; 2.746,10 el segon any i 1.373,05 euros el tercer. D’aquesta manera, l’import total màxim de la subvenció que podrà percebre l’empresa beneficiària serà, per cada treballador/a adscrit al pla, de 9.611,34 euros.

L’Ateneu Mercantil és una fundació constituïda com a entitat cultural sense ànim de lucre, que es dedica a les activitats culturals, de suport a les empreses i conferències. Entre aquestes, ha oferit cursos de teatre impartits per l’exdirigent de Ciutadans Toni Cantó o una conferència a càrrec de personatges mediàtics de la ultradreta per a carregar contra Mónica Oltra. En el seu balanç del 2022, publicat en el portal de transparència, la fundació indica que va gastar més de 800.000 euros en personal, dels quals 630.000 són salaris, encara que no s’especifica la plantilla. Els estatuts de l’organització encapçalada per Carmen de Rosa marquen que els membres de la junta directiva no reben retribucions.