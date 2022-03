L’Audiència d’Alacant tomba la causa contra una botiga de ‘cànnabis light’ pel fet de considerar legal la seua producció a la UE

El Comité de Farmacodependència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va recomanar que el CBD, conegut com a cànnabis light, no s’incloguera com a substància susceptible de fiscalització pel fet de tindre propietats terapèutiques i no causar efectes nocius significatius, i de mancar de propietats psicoactives ni potencial de generar addicció. A més, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea va avalar la comercialització de productes CBD entre els estats membres.

Són els arguments que utilitza l’Audiència Provincial d’Alacant en la interlocutòria de sobreseïment que revoca la incoació del procediment abreujat (el pas previ a l’obertura de judici oral després de la fase d’instrucció) contra el propietari d’una botiga de productes CBD. L’advocada Esther C. Sánchez, directora del despatx Brostanbert d’Alacant, al·legava en el seu recurs que aquests productes no podien ser considerats estupefaents.

La interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant resulta una “resolució nova” que incorpora alguns criteris establits per la jurisprudència europea, sosté el despatx especialitzat en cànnabis. El procediment es va iniciar arran del registre practicat pel Seprona de la Guàrdia Civil en una botiga de productes CBD d’Alacant, “un tipus de negoci que ha proliferat a Espanya durant els últims anys, especialment després dels confinaments derivats de la pandèmia”, explica la firma d’advocats.

Els agents de l’institut armat van intervindre els productes exposats al públic per a la venda per analitzar-ne el contingut. Les anàlisis van determinar que el THC, la molècula amb efectes psicoactius de la marihuana, era inferior al 0,2%. Un llindar que situa al producte en la legalitat, segons la jurisprudència més recent. Així doncs, reconeix que el THC de les mostres analitzades és inferior al límit psicoactiu.

A més, la interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant també al·ludeix que a Espanya ja hi ha medicaments autoritzats amb un 0,15% de dronabinol (la variant sintètica del THC).

La resolució segueix la línia de la primera sentència pionera dictada pel titular del Jutjat Penal número 8 de València, que va absoldre al propietari d’una altra botiga que s’enfrontava a una petició de pena per part de la Fiscalia de quatre anys de presó per un pretés delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que no causen mal greu a la salut. La sentència contradeia de pla el criteri del ministeri públic en matèria de productes CBD.

La novetat és que, en l’últim cas del propietari de la botiga d’Alacant, el sobreseïment el dicta un òrgan judicial superior com és l’Audiència Provincial, en una argumentació molt semblant que al·ludeix a la jurisprudència europea.