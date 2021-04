L’Audiència de València condemna a sis mesos de presó el cardiòleg que va intentar gravar una companya a la dutxa, però el salva de la inhabilitació

Un cardiòleg de l’Hospital Clínic de València ha sigut condemnat a sis mesos de presó com a autor d’un delicte contra la intimitat en grau de temptativa per intentar gravar amb el telèfon mòbil una metge resident de 28 anys en aquells dies. El facultatiu s’ha salvat de la inhabilitació que sol·licitava el ministeri fiscal, que també demanava sis anys de presó, perquè “encara que fora metge de l’hospital públic, no va cometre els fets en l’exercici propi de les seues funcions específiques”, segons argumenta la sentència de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València a què ha tingut accés elDiario.es.

La matinada del 12 de maig de 2019, durant una guàrdia, el cardiòleg va preguntar a la metge resident si anava a dutxar-se en un bany habilitat en la planta del pavelló B per al personal de l’hospital. La dona li ho va confirmar, però el condemnat va demanar accedir-hi abans i “va instal·lar, amb la finalitat de captar imatges” el seu telèfon iPhone darrere d’una reixeta que tanca un buit de ventilació, i va tapar a més les parts lluentes de l’aparell (la carcassa, el logotip i la llum al costat de la càmera) amb tinta negra i trossos de paper, amb la finalitat d’“ocultar la lluentor una vegada col·locat en aquest amagatall”, diu la sentència.

La facultativa va recelar de la situació per l’actitud del cardiòleg i per “comentaris previs inapropiats o molestos com a dona” que li havia fet el metge. Així doncs, va examinar preventivament l’interior del lavabo i va descobrir el mòbil darrere de la reixeta. La dona, que no reclama indemnització, va avisar la cap de guàrdia, que al seu torn va requerir la presència del personal de seguretat privada de l’hospital i de la Policia Nacional. El metge condemnat va recuperar el telèfon, va reconéixer que li pertanyia “i va pretendre llevar importància a la seua acció dient que era una ximpleria i una criaturada”. També va demanar a la metge resident que el perdonara i que no denunciara els fets.

La causa, instruïda pel Jutjat d’Instrucció número 15 de València, no ha pogut determinar si el telèfon va arribar a gravar imatges del bany, perquè estava bloquejat i les tres claus que va proporcionar el cardiòleg “no en van permetre el desbloqueig”. Així doncs, a pesar que el condemnat va actuar amb la “finalitat de vulnerar la intimitat”, no consta que arribara a gravar cap imatge.

La sentència recorda que “el fet en si de col·locar un telèfon mòbil en el sostre d’un lavabo que puguen utilitzar diverses persones, ocult darrere de la reixeta, i pintar-lo de fosc perquè no es detectara, una nit-matinada i orientat cap al vàter i entrada de la dutxa no pot tindre un altre objecte i finalitat que vulnerar la intimitat d’altres persones”. A més, el testimoniatge de la víctima va ser “clar i aporta detalls que fan coherent el relat dels fets esdevinguts” i coincideix amb la declaració com a testimoni de la cap de guàrdia.

El cardiòleg va al·legar durant el judici oral que va col·locar el telèfon per comprovar si es podia gravar a qui usara el bany, perquè havia patit robatoris anteriorment, la qual cosa suposa “una mera excusa i no justifica gens aquesta actuació”, segons l’Audiència de València. “Qualsevol ciutadà mitjà –i més encara l’acusat, metge, a qui se li suposa més formació– sap que no es poden instal·lar càmeres en els banys o els lavabos, que són espais de màxima intimitat i privacitat, per raons òbvies”, afig.