L’autor del mural de Fermin Muguruza denunciat per l’extrema dreta: “És un atac a la llibertat d’expressió”

Toni Espinar, pintor, restaurador i muralista, no ix de la sorpresa.

El 23 de març passat es va inaugurar el seu mural dedicat al cantant basc Fermin Muguruza en l’institut Joan Fuster de Bellreguard. Aprofitant la visita de Muguruza a la localitat de la comarca de la Safor per a presentar la seua pel·lícula Black is Beltza 2, Espinar va donar una sorpresa al músic amb un enorme mural en el centre docent. L’associació Educadores contra el Adoctrinamiento va presentar una querella per un presumpte delicte d’enaltiment del terrorisme, amb penes d’un a tres anys de presó, contra l’equip directiu del centre. El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Gandia va admetre a tràmit la querella i va citar sis responsables de l’equip directiu de l’institut, amb la condició d’investigats, per al pròxim 26 de març, segons han confirmat fonts judicials. L’autor del mural sosté que es tracta d’“un intent de censura, d’atac a la llibertat d’expressió i d’educació”. Per part seua, José Luis Castellano, director jurídic de l’entitat querellant, argumenta que es tracta d’un presumpte delicte d’enaltiment del terrorisme. “Segons tenim investigat, hi hagué una xarrada posterior, es van traure totes les criatures al pati a rebre l’individu i se’l va acompanyar amb una xaranga”, afirma el lletrat.

L’autor del mural ho nega de pla: “No va fer cap xarrada. Va agrair i va parlar de la necessitat i com de bonic que és tindre una llengua pròpia que enriqueix el panorama general”. Fonts municipals consultades per aquest diari coincideixen amb aquesta versió: “Va dir unes paraules d’agraïment i va parlar de la importància de parlar diferents llengües, ni més ni menys”.

El PSPV-PSOE i Compromís mantenen una coalició de govern en els últims tres mandats en la localitat. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bellreguard va organitzar juntament amb el Centre de Desenvolupament Rural de la Safor la projecció de la pel·lícula de Fermin Muguruza en la localitat. Després de l’oferiment d’Espinar per a fer un mural en homenatge al cantant, l’Institut Joan Fuster va cedir una paret de les seues instal·lacions. Tot això després de l’aprovació per part del consell escolar.

La querella, a què ha tingut accés elDiario.es, afirma que Muguruza “va fer una xarrada a tots els alumnes del centre (sense permís ni coneixement de les seues famílies) en què es va tractar d’enaltir la ‘lluita armada’ d’uns mers covards assassins, així com d’adoctrinar i identificar els vils assassinats d’ETA amb una pretesa lluita per algun dret i/o llibertat individual”.

L’entitat ultra, que s’ha exhibit en les seues xarxes socials en actes de Vox, descriu l’artista basc com un “distingit activista de Batasuna” i al·ludeix a la cançó Sarri Sarri de Kortatu, la mítica banda liderada per Fermin Muguruza entre el 1984 i el 1988. Es dona la circumstància que l’expresidenta del PP valencià, Isabel Bonig, es va declarar fan de Kortatu, entre altres grups bascos com Eskorbuto.

L’associació Educadores contra el Adoctrinamiento no comparteix els gustos musicals de Bonig i titla Muguruza de “conegut filoetarra” que amb les seues creacions intel·lectuals ve de manera sostinguda en el temps justificant i defensant intel·lectualment els abjectes i covards crims comesos per la banda terrorista ETA“.

No obstant això, Muguruza va ser un dels referents culturals de l’esquerra abertzale (probablement el més conegut) que va demanar públicament a ETA que renunciara a la violència en ocasió de l’assassinat del regidor socialista d’Arrasate Isaías Carrasco el 2008. Fruit d’una llarga conversa publicada en la revista Jotdown entre Fermin Muguruza i Eduardo Madina, exdiputat del PSOE víctima d’un atemptat d’ETA el 2002, va nàixer el còmic Los puentes de Moscú (Astiberri, 2018), obra d’Alfonso Zapico, que retrata l’amistat entre tots dos i les complexitats de la memòria de la violència, del procés de pau i de la reconciliació al País Basc.

Educadores contra el Adoctrinamiento ressenya els pretesos “curts per al cinema” de Muguruza, que “intenten justificar i blanquejar l’activitat assassina de la banda terrorista, oferint-la una pretesa justificació intel·lectual”. En realitat, les últimes creacions de Muguruza són els dos lliuraments de Black is Beltza, llargmetratges d’animació de 86 i 87 minuts de duració, respectivament.

El lletrat José Luis Castellano explica que l’entitat va nàixer per la preocupació davant “situacions en els col·legis hui dia de com es deixa de banda el consentiment patern i es fan coses de què els pares o no estan informats o no hi han prestat consentiment”. A vegades, els activistes contacten amb el centre educatiu o l’ajuntament en qüestió i plantegen requeriments perquè “s’aturen” actes didàctics “si és que no hi ha hagut aquest consentiment”.

En el cas de Bellreguard, una família va alertar l’entitat, encara que, quan l’associació els va plantejar possibles accions contra el mural, “els va fer por”. Als responsables d’Educadores contra el Adoctrinamiento la situació els va semblar “molt greu”, segons afirma el seu responsable jurídic, i van optar per querellar-se. “És de les poques querelles que hem posat nosaltres”, afirma.

La citació per a declarar com a investigats sis responsables del centre docent ha causat por en l’àmbit educatiu, segons indiquen fonts municipals. L’autor del mural rebutja el pretés enaltiment del terrorisme. “A mi acusar-me d’això em sembla totalment fora de lloc i sense cap fonament, puc estar relacionat amb el còmic o amb la reivindicació mediambiental, però que em relacionen amb ETA em sembla una estupidesa”, diu Toni Espinar. “Els meus missatges sempre són molt genèrics, perquè cadascú els interprete a la seua manera, però sempre constructius”, postil·la.

L’autor emmarca el mural en la reivindicació de la memòria democràtica i de la diversitat lingüística. L’obra també retrata les influències musicals de Fermin Muguruza, com ara els mítics The Clash o Public Enemy.

La querella, que demana la retirada del mural i mesures penals “contra els autors d’aquests fets”, al·ludeix a frases contingudes en l’obra com “Fight for your rights” (lluita pels teus drets) o “Sense memòria no hi ha aprenentatge”, a més d’“altres consignes i símbols units a la simbologia de la banda terrorista”. No obstant això, el més semblant a la simbologia d’ETA que apareix en el mural són dues destrals en creuades en forma de ics, el logotip de Negu Gorriak, la banda musical liderada per Muguruza entre el 1990 i el 1996.

No es tracta ni molt menys del primer intent de censura relatiu a la figura de Fermin Muguruza. El 1993 el general de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condemnat per la guerra bruta contra ETA, es va querellar contra Negu Gorriak per una cançó del seu segon àlbum, Gure Jarrera. El Tribunal Suprem va acabar tombant la querella set anys després. L’ultra Santiago Royuela va ser condemnat a sis anys de presó per la col·locació d’un artefacte explosiu en un concert de Muguruza a Barcelona el 2000. El cantant també ha patit innombrables intents de censura dels seus concerts a Espanya.

L’última querella, de l’entitat Educadores contra el Adoctrinamiento, afirma que l’“acte” de Bellreguard “es va adornar amb música i passeig pels patis del centre com si es tractara d’un personatge digne de rebre honors per alguna mena d’assoliment intel·lectual, cultural o moral” i demana que ateste “un testimoni de cada partit polític amb representació” en el consistori de la Safor.

No obstant això, l’instructor s’ha limitat a acceptar a tràmit la querella i només ha acordat la declaració de sis responsables del centre docent. Les diligències estan en una fase molt incipient. Per part seua, José Luis Castellano no descarta que, durant la instrucció (si és que el jutge no acorda el sobreseïment de la causa després de les declaracions dels investigats), “es pot derivar algun imputat més, com ara gent de l’ajuntament”.

Un muralista veterà

Tampoc es tracta del primer intent de censura a un mural de Toni Espinar. Fa cinc anys un rector de Cartagena va denunciar que una de les seues obres, pintada en el festival One Urban World, en el marc del certamen cultural Mucho Más Mayo, contenia imatges pretesament “ofensives per als cristians”. L’entitat Abogados Cristianos va demanar al consistori que esborrara el mural. “Em vaig quedar a quadres”, rememora Espinar. En la peça, a manera d’homenatge a un amic mort, apareixia una dona vestida de romana “amb un àlien eixint de la panxa”, segons l’autor.

Els detractors de l’obra van interpretar que l’artista havia pintat “l’estampa amb la Mare de Déu donant a llum Jesús amb forma d’àlien”, relata Toni Espinar. “L’use en la meua iconografia a l’àlien, és un rotllo pop”, aclareix el muralista.

Aquell intent de censura va fracassar: “Ací es va acabar la pel·lícula, no el van esborrar i ací està el mural. Van fer molt de soroll, com en aquest cas de Bellreguard, però al final tot va quedar en no res”.

L’artista, que pinta des del final de la dècada de 1980 murals reivindicatius, es declara afectat “emocionalment” per la querella d’Educadores contra el Adoctrinamiento. “Em sembla una descontextualització total, és com si dius que l’art és ETA”, conclou.