L’edil del PP de Benidorm avalat per l’alcalde, imputat en la trama de blanqueig de capitals de la màfia russa

L’alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, ja fa més d’un any que avala el seu edil de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez Sola, argumentant que no està investigat en la causa per presumpte blanqueig de capitals d’una pretesa xarxa mafiosa russa. Martínez Sola, no obstant això, estava citat a declarar dilluns en qualitat d’investigat davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm, segons ha pogut confirmar elDiario.es. L’edil només ha contestat a una única pregunta formulada pel seu lletrat i s’ha limitat a negar els fets que se li imputen.

El grup especialitzat en blanqueig de capitals de la Policia Nacional va intervindre converses telefòniques entre l’edil i el ciutadà espanyol d’origen rus Alexey Shirokov, un dels principals detinguts de l’operació Testudo contra les màfies de l’est en la costa valenciana. En una de les converses, el regidor popular deia a Shirokov que “cal fer una trampeta” i “vanant-se de la seua influència”, segons la interlocutòria de la jutgessa, li assegurava: “Veus com en alguns llocs m’escolten”.

La trama de blanqueig de capitals del crim organitzat rus mantenia una presumpta xarxa clientelista en localitats turístiques com Benidorm o Altea. De fet, Shirokov és militant del PP i una mena de “lobbista”, segons la investigació. La presumpta xarxa també comptava amb l’ajuda d’uns quants agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que haurien prestat ajuda per a gestions de tràmits d’immigració i fins i tot per a cobrament de morosos.

En el cas també figura com a investigat l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés. La interlocutòria sostenia que Shirokov i Sellés mantenien un “vincle molt estret”. Les punxades telefòniques apunten una “estreta relació” amb Jesús Ballester, exedil popular de l’àrea de Presidència i Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Altea.

La jutgessa manté aquesta setmana una tanda de declaracions dels investigats, entre els quals estan citats, entre altres, Jaime Sellés i un agent de la Guàrdia Civil considerat un “membre més” de la xarxa clientelista del presumpte blanquejador.

En total, hi ha més d’una trentena d’imputats, a més de diverses empreses com a persones jurídiques. La investigació ha detectat fons milionaris provinents de la cúpula del crim organitzat rus que s’haurien blanquejat mitjançant inversions immobiliàries en diverses localitats de la comarca de la Marina Baixa.

El regidor ha continuat amb la seua activitat política amb normalitat des que se’l va detindre. En una imatge recent a què ha tingut accés aquest diari, Lorenzo Martínez Sola i Alexey Shirokov apareixen conversant a la terrassa d’una cafeteria situada davant de l’Ajuntament de Benidorm.

El polític del PP també hauria planejat negocis a Rússia amb Shirokov, en plena pandèmia i durant el desproveïment generalitzat, per a la venda de quatre milions de màscares, segons converses telefòniques intervingudes per la Policia. Amb la pretesa operació pretenien obtindre una comissió de 160.000 euros.

Des del mateix dia de la detenció, el 17 de desembre de 2020, el regidor va comptar amb el suport de l’alcalde, que va assegurar que la intervenció de Martínez en els fets “manca de rellevància”. L’oposició socialista ha demanat reiterades vegades la dimissió de l’edil.