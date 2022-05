L’eixida del socialista Manolo Mata tanca un cicle de portaveus en les Corts Valencianes

La dimissió del portaveu del PSPV-PSOE, Manolo Mata, tanca un cicle polític en les Corts Valencianes. El síndic encara, que renunciarà a l’acta com a diputat després del pròxim ple, es dedicarà a la seua tasca com a advocat per defensar un dels principals acusats en el cas Azud, que investiga càrrecs del PP i el PSOE per mossegades urbanístiques, i ho compaginarà amb el seu càrrec com a sotssecretari general del PSPV.

Manolo Mata era, excepte pel cas de l’extrema dreta de Vox, l’últim portaveu que quedava des de l’inici de la legislatura. Mata era també l’últim síndic signant del Pacte del Botànic, l’acord que el 2015 van subscriure el PSPV, Compromís i Unides Podem per formar un govern progressista. El gener passat va dimitir Fran Ferri, portaveu de Compromís, per reincorporar-se a la seua faena com a enginyer industrial. Un any arrere, en la primavera del 2021, ho van fer tres portaveus més.

La portaveu del PP Isabel Bonig va deixar tots els seus càrrecs en el partit pressionada pel que va batejar com a “satèl·lits de Gènova”, els aliats del president del PP llavors, Pablo Casado, que van impulsar Carlos Mazón com a dirigent autonòmic. Dos mesos abans se’n va anar Toni Cantó, que va passar de dirigir Ciutadans a la Comunitat Valenciana al PP d’Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Al gener del mateix any, Unides Podem va rellevar la seua síndica Naiara Davó per Pilar Lima després d’un ajustat procés de primàries. La pandèmia no es va cobrar cap conseller, però l’any de vaivens polítics ha fet estralls entre els portaveus parlamentaris.

La continuïtat en el PSPV, en mans de Mata

El secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, deixa en mans de Mata la seua continuïtat com a dirigent del PSPV: “Era evident per a nosaltres que no era compatible aquesta situació. En l’àmbit del partit, ho decidirà ell”, ha apuntat dilluns, hores abans de l’última comissió executiva del partit. L’òrgan de direcció del PSPV ha agraït al parlamentari la seua “enorme tasca com a portaveu durant els últims set anys amb la qual cosa s’ha guanyat el respecte de tots els grups parlamentaris”.

El també president de la Generalitat Valenciana ha recalcat que el diputat ha deixat el càrrec de portaveu malgrat “no estar investigat per cap mena de relació amb el cas més enllà de l’exercici professional de l’advocacia” i, malgrat això, “ha decidit en funció de la seua anàlisi personal que havia d’apartar-se” de l’àmbit públic. “Ha de fer ell la seua valoració, però ser advocat és compatible amb ser socialista”, ha insistit.

Entre els noms que s’estudien per ocupar el càrrec de portaveu del principal partit del Pacte del Botànic figuren la portaveu adjunta i alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, i el secretari d’Organització i diputat, José Muñoz. Martínez ja està unes quantes setmanes en diferents travesses, en algunes com a possible substituta de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una hipotètica remodelació del Consell per al final de la legislatura, que situaria la titular de Sanitat com a portaveu dels socialistes per preparar una candidatura a Alacant. Fins hui, cap de les opcions s’ha confirmat.