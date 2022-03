L’elecció de Sagunt per Volkswagen, un baló d’oxigen polític i econòmic per al Govern valencià

La decisió de la multinacional Volskwagen de situar la seua factoria de bateries a Sagunt arriba com un baló d’oxigen per al Govern valencià. Enmig d’una crisi energètica que amenaça amb força la indústria, tensa les relacions entre sectors productius i llastra la recuperació després de dos anys de pandèmia, l’anunci de l’empresa alemanya per a obrir el centre el 2026 suposa un alleujament econòmic i moral.

L’empresa ha confirmat dimecres que situarà una factoria de bateries per a vehicles elèctrics i optarà a les ajudes convocades pel Ministeri d’Indústria en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica en el sector del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE-VEC), que canalitza els fons europeus. La decisió dels alemanys aporta credibilitat a unes ajudes econòmiques que alguns sectors encara qüestionen per les dificultats burocràtiques per a accedir-hi i resta escepticisme als que dubten dels plans de transformació europeus.

Volkswagen situarà la seua aposta al parc logístic Parc Sagunt II, uns terrenys en què l’executiu autonòmic de coalició ha invertit una suma potent. Només en la primera fase de recuperació de sòl el Govern valencià va invertir 450 milions d’euros per destinar una superfície a ús industrial que ha aconseguit atraure a Mercadona, Tempe –filial d’Inditex– o la paqueteria Crown. La factoria alemanya suposa un aval a la política del Govern del Pacte del Botànic, la coalició de PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, que posa en valor la “seguretat jurídica i l’estabilitat política” del territori, segons els dirigents autonòmics. Una manera de respondre al discurs de la dreta sobre la situació econòmica, desmentir la pretesa fugida d’empreses del territori i la destrucció d’ocupació que atribueixen a les polítiques d’esquerra.

La mercantil preveu crear 3.000 llocs de treball, segons ha avançat en roda de premsa, i els gestors municipals i autonòmics esperen que tinga efecte tractor, com ha esdevingut amb la factoria de Ford a Almussafes o amb els proveïdors de Mercadona. La factoria, per a la qual la multinacional germànica invertirà 7.000 milions d’euros, aspira a generar una potència de 40 gigavats (GWh) i ser un pol per a la indústria auxiliar. La construcció arrancarà al final d’enguany i l’entrada en funcionament serà el 2026.

La fabricació de bateries per a vehicles elèctrics suposa un impuls a la mobilitat sostenible i la transició energètica, una qüestió que sembla embossada a la Unió Europea i que des de la crisi amb Rússia i el nord d’Àfrica ha agafat impuls per pura supervivència. Les tensions geopolítiques han reactivat els discursos i els moviments cap a una sobirania energètica a curt termini, apostant per les energies renovables.

En el pla polític la notícia ha sigut rebuda amb entusiasme. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, creu que és “un pas crucial per a impulsar la recuperació”; la vicepresidenta Mónica Oltra, indica que avala que l’autonomia és “una destinació segura” i un territori amb “un govern responsable”, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, diu que és “una inversió històrica”.

Els grups parlamentaris han aplaudit la decisió. Els socialistes posen en valor la creació d’ocupació i l’impacte en la reputació de l’autonomia, que passa “de ser una comunitat autònoma empobrida sense iniciatives, sense estar a l’avantguarda i amb un Parc Sagunt en fallida, a consolidar-se com un pol d’atracció”, en paraules de Manolo Mata, el seu portaveu. Compromís remarca la “generació de llocs de treball de qualitat que generen riquesa ací”, mentre que Unides Podem aplaudeix l’“aposta de futur” de la multinacional.

Fins i tot l’oposició ha considerat que és una bona notícia. El president del PPCV, Carlos Mazón, ha ressaltat que la decisió és “una oportunitat que no hem de desaprofitar” i ha reclamat “la unitat dels partits i que Consell i Govern estiguen a l’altura evitant més discrepàncies”. El diputat de Ciutadans Carlos Gracia ha apuntat: “Tindre aquesta factoria ací reduirà els costos logístics i farà que el canvi de model industrial tan necessari siga cada vegada més fort”.