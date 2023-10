L’empresa privada participada per un alt càrrec de Mazón obté un contracte de 64.000 euros d’un hospital públic

L’empresa privada participada per un alt càrrec de l’executiu valencià del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, s’ha emportat un contracte de 64.130 euros d’un hospital públic. El secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria de Sanitat, el metge Bernardo Valdivieso, nomenat en el càrrec el 26 de juliol passat, posseeix un total de 9.195 participacions de l’empresa Mysphera SL, per un import de 71.289 euros, segons la declaració de béns que figura en el portal de transparència Gva Oberta. El departament de Sanitat defensa que la participació de l’alt càrrec en la firma no afecta el règim d’incompatibilitats autonòmic.

L’empresa, dedicada a activitats de consultoria informàtica, va obtindre l’11 d’octubre passat un dels lots del macrocontracte de manteniment i reparació de programari del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), participat per la Generalitat Valenciana i el Consell de Govern del qual està presidit pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez. A més, el secretari autonòmic Bernardo Valdivieso, un professional experimentat de la medicina amb un currículum ampli, figura com a conseller designat pel titular de la cartera autonòmica de Sanitat.

L’empresa participada per l’alt càrrec ha obtingut el lot 2 del contracte, amb un pressupost base de licitació per un import de 64.130 euros, incloent-hi impostos, per al manteniment i l’actualització de l’aplicació de localització i traçabilitat de pacients en el bloc quirúrgic.

El 12 de juliol passat, abans de la incorporació de Valdivieso a la Secretaria Autonòmica, el consorci hospitalari va publicar l’anunci de licitació i els plecs del contracte. El 6 de setembre es va reunir la mesa de contractació presidida pel sotsdirector de contractació i logística, Fernando Gironés; amb la tècnica Concepción Domíónguez de secretària i Alejandro Monet, del servei jurídic, i Francisco Bellvis, de control intern, com a vocals.

Així doncs, la mesa de contractació va atorgar la màxima puntuació del lot 2 a Mysphera SL, segons l’acta consultada per aquest diari. Es tracta d’un contracte amb dues pròrrogues com a màxim, tal com detalla l’anunci de licitació.

No és el primer contracte públic d’administracions valencianes que obté l’empresa especialitzada en sistemes de localització en temps real en entorns hospitalaris. De fet, el gros dels contractes es van adjudicar durant el període de l’executiu anterior del Pacte del Botànic. La firma va obtindre el 2021 un contracte menor de 14.833 euros de l’Hospital de Llíria; el 2020 un contracte menor de 14.999,16 euros per part de la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat, i un altre pel procediment obert simplificat de 29.500 euros a càrrec del CHGUV.

No obstant això, el contracte públic més gran de la firma va ser adjudicat el 2018 per part de l’Hospital La Fe de València, per 93.614,40 euros. En aquella època, segons el seu currículum, Bernardo Valdivieso era cap de servei en el mateix centre hospitalari. La mesa de contractació en aquella ocasió també va ser presidida per Fernando Gironés, llavors responsable de contractació administrativa en La Fe i actualment directiu del mateix negociat en el CHGUV.

No hi ha incompatibilitat, segons la Conselleria de Sanitat

El secretari autonòmic, a més de béns per un valor cadastral de 184.704 euros, depòsits en comptes de 53.060 euros, assegurances de vida i plans de pensions de 68.569 euros i fons d’inversió de 96.709 euros, també declara una participació de 90.000 euros en l’empresa Sophiaroom SL, una firma constituïda el 2022 i dedicada a hotels i allotjaments similars.

A preguntes d’elDiario.es, una portaveu de la Conselleria de Sanitat, que dirigeix el popular Marciano Gómez, ha assegurat que la participació de l’alt càrrec en l’empresa, adquirida el 2012, suposa un 0,89% del total de l’accionariat de Mysphera SL, “percentatge que no afecta el règim d’incompatibilitats que estableix la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’Incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes”, en l’article 4.