L’equip de Ximo Puig prepara amb els supermercats un bo de consum per a famílies vulnerables

La Generalitat Valenciana, que presideix Ximo Puig, treballa amb les superfícies comercials per habilitar un bo comercial per a garantir a les famílies vulnerables l’accés a aliments bàsics. Presidència de la Generalitat Valenciana ultima amb les associacions de supermercats mesures per a abaratir la cistella de la compra bàsica davant l’auge dels preus.

La mesura, avançada per Pedro Reig, president de l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (Asucova), en els informatius d’À Punt Mèdia, busca reduir l’impacte de la inflació en la cistella de la compra. “Estem estudiant com articular mecanismes per a les famílies més desfavorides o de pobresa alimentària per ajudar-los perquè puguen comprar”, avançava Reig en referència a la cistella de la compra en l’informatiu de la cadena autonòmica.

L’equip de Ximo Puig confirma que ja fa mesos que treballen en aquesta iniciativa, amb l’agrupació, que representa empreses com Mercadona, Consum, Más i más o Dialprix, que sumen més de mil establiments en el territori valencià. Es tracta de buscar bons, xecs o una fórmula similar d’ajudes directes per a famílies vulnerables. “Es tracta que les famílies amb rendes més baixes tinguen el suport públic i de les distribuïdores en una situació de dificultat”, ha explicat aquest migdia el president Puig.

La Generalitat Valenciana explora les vies per a establir un sistema, similar al que es va habilitar durant la pandèmia, per a traslladar els ingressos a les famílies vulnerables de manera directa, evitant la burocràcia. El Govern valencià mantindrà una reunió la setmana vinent per avançar l’acord.