L’esborrany del pla d’ordenació de l’Albufera fa quasi inviable l’ampliació del port de València

Un dels objectius del Govern del Botànic en aquest mandat, en aquest cas de la Conselleria d’Emergència Climàtica que dirigeix Isaura Navarro, va ser impulsar un nou pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera, tenint en compte que l’actual que data de l’any 1995 està totalment desfasat.

En aquesta línia s’ha treballat en els últims mesos fins que per fi el mes de desembre passat es va traure a informació pública un primer esborrany (document complet al final de la informació) a què durant un termini de 60 dies es poden presentar al·legacions. Es tracta del primer pas d’una llarga tramitació que pot durar entre un any i dos fins a l’aprovació definitiva.

El document posa la lupa en totes les activitats que poden afectar negativament el Parc Natural, tant en l’àmbit terrestre com en el marí, i una n’és l’activitat portuària, i més concretament, l’ampliació nord del port de València, la viabilitat del qual quedaria seriosament qüestionada si s’aprovara l’esborrany actual.

En primer lloc, el PORN amplia el seu àmbit de protecció marí a les aigües limítrofes al port: “Aquesta disposició amplia l’àmbit del PORN actual, abastant una extensa àrea marina davant del litoral del parc i fins i tot la desembocadura del riu Túria i l’extrem sud del port de València. Els ecosistemes que potencialment poden desenvolupar-se en aquesta àrea marina amb una continuïtat ecològica amb l’aiguamoll i la influència important del port de València i la seua activitat sobre els ecosistemes litorals del parc, i la intenció d’establir un futur corredor ecològic entre el Parc Natural del Túria i el Parc Natural de l’Albufera han motivat aquesta ampliació”.

A continuació, en el capítol tres “Protecció de l’àrea marina i la zona litoral”, incideix que “en l’actualitat la conjunció de falta d’aportacions fluvials, l’augment de l’erosió causada inicialment pel tall del transport longitudinal de sediments del port de València i l’increment en la freqüència i l’energia dels temporals costaners estan provocant una tendència erosiva alarmant”.

Per aquest motiu, l’article sobre “afeccions a la línia de costa” recorda que “en el PORN del 1995 s’esmentava que el problema de la regressió de la façana litoral a conseqüència de l’ampliació del port de València haurà d’abordar-se de manera global i definitiva” i a continuació estableix que “no es permet la construcció o ampliació de qualsevol obra o instal·lació que genere una modificació de la dinàmica litoral actual, i en conseqüència altere la morfologia actual de les platges i els penya-segats. Les grans infraestructures portuàries se sotmetran a la Llei d’avaluació d’impacte ambiental per la Generalitat”.

A més, afig que “es prohibeix la construcció de nous ports, esportius o per a activitats professionals, o ampliació dels existents en tota la línia de costa de l’àmbit del PORN, incloent-hi les platges urbanes”.

Finalment, afirma que “sense perjudici de les competències que corresponen en la matèria a l’Administració marítima i, com a mesura per a preservar els fons, queda prohibit el fondeig en les zones A i B (de reserva i d’ús restringit respectivament), excepte per motius d’emergència relacionats amb la seguretat de la vida humana en la mar, la seguretat nacional o l’ordre públic. Aquesta prohibició no afecta embarcacions que utilitzen trens de fondeig (si estigueren instal·lats), en tot cas està subjecta al nombre i la capacitat màxima d’aquests trens de fondeig”.

L’anterior consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, va mantindre el maig de 2021 un conflicte amb l’Autoritat Portuària de València (APV) pel fet d’advertir que fins que s’aprovara el PORN havia de paralitzar-se la tramitació del projecte, per la seua possible afecció amb el nou àmbit de protecció del pla d’ordenació del Parc Natural.

L’APV, no obstant això, va fer cas omís a aquest advertiment secundat per un informe de l’Advocacia de l’Estat que sosté que la pretesa paralització administrativa de l’ampliació portuària per una normativa autonòmica com l’actualització del PORN suposa una invasió de les competències d’àmbit estatal, per tractar-se el port de València d’un recinte d’interés general de l’Estat.

No obstant això, l’aprovació del PORN tal com està redactat podria desencadenar una nova batalla jurídica entre la conselleria esmentada, en mans de Compromís, partit obertament contrari a l’ampliació, i l’APV.