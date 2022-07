L’estació d’autobusos de València inicia les obres de millora en ple debat sobre el seu trasllat al centre

L’actual estació d’autobusos de València es va construir després de la riuada del 1957 i des de llavors no s’hi ha fet gairebé cap reforma de gran importància, més enllà del manteniment mínim necessari per al funcionament diari.

L’última actuació es va fer el 2011 i va consistir bàsicament en una mà de pintura i segellament de clivelles. Actualment la gestió del recinte està en règim de concessió a l’empresa Alsa fins a l’any 2038.

Ara, 11 anys després, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Rebeca Torró invertirà 640.000 euros en una millora més ambiciosa les obres de la qual està previst que arranquen aquest mes mateix.

Les faenes consistiran en la millora de la il·luminació, els accessos, la neteja i la teulada, en definitiva, una actuació integral en tots els elements necessaris per a convertir l’estació en un lloc habitable, adequat i amable.

Amb tot, es tracta d’una actuació ràpida, perquè l’estació necessita adaptar-se i millorar les condicions actuals i posteriorment, en una segona fase, està prevista una actuació més estructural i integral per a la qual es convocarà un concurs d’idees.

En aquesta segona fase és en la que podria adquirir rellevància el Pla de Mobilitat Metropolità (PMoMe) de València, que està en període d’al·legacions. Segons el document, “aquesta millora a curt termini de l’actual estació d’autobusos de València és compatible amb l’estudi, a mitjà i llarg termini, del trasllat de l’estació d’autobusos a l’entorn de l’Estació Joaquín Sorolla o futura Estació Central; per centralitat i per ser un node intermodal de primer ordre (AVE, Mitjana distància, Rodalia, metro, Metrobús i EMT), l’estació d’autobusos ha de localitzar-s’hi.

Per tirar avant el projecte, es proposa, en primer lloc, “obrir un procés de diàleg amb les entitats privades per a la seua col·laboració, amb els agents privats per arribar a acords de col·laboració per a millorar la connectivitat i intermodalitat de l’entorn de les estacions d’autobusos metropolitanes”

En segon lloc, “definir les necessitats de projecte i valorar les intervencions a fer; per a cada cas concret s’hauran de valorar les necessitats del projecte”.

En aquest sentit, l’alcalde de València, Joan Ribó, va valorar positivament aquesta opció, encara que es va mostrar cautelós per les implicacions que podria tindre per a la mobilitat traslladar al centre tot el flux d’autobusos que entra i ix de l’estació: “És una opció molt interessant, com més intermodal siga una estació per definició és millor, però té un problema, i és que cal estudiar com afectaria la mobilitat, però la idea em sembla magnífica”.