L’estratègia fallida de la dreta de València a través de l’Agència Antifrau: 78 denúncies des del 2017 i cap no ha prosperat

De les denúncies en els jutjats del denunciant compulsiu, l’assessor del grup municipal del PP a l’Ajuntament de València, Luis Salom, als escrits a l’Agència Antifrau com a element de desgast de l’equip de Govern municipal que conformen Compromís i el PSPV. Aquesta és l’estratègia que ha dut a terme l’oposició, també Ciutadans, encara que en menys mesura, de moment amb molt poc d’èxit, ja que cap de les denúncies, siga en els jutjats o en l’Agència, ha prosperat fins ara.

En l’apartat judicial, a més, la frenètica activitat de Salom, amb una quinzena de denúncies interposades des del 2015, ha suposat un cost fins ara per a les arques municipals de 14.100 euros almenys en concepte d’advocats dels regidors de Compromís o del PSPV demandats.

Després del nul recorregut d’aquests procediments, que a més acaben suposant una despesa per a les arques públiques, les denúncies s’han traslladat ara a l’Agència Antifrau, amb un resultat idèntic fins ara. Cap ha acabat en la Fiscalia, l’últim pas que fa l’organisme si detecta situacions irregulars.

En concret, segons han informat a elDiario.es fonts municipals, des del 2017 l’oposició ha presentat ni més ni menys que 78 denúncies, de les quals 68 estan arxivades o en vies d’arxivament, és a dir, el 85% de les presentades. La resta estan encara en tramitació, és a dir, en intercanvi de documentació entre l’Agència i l’Ajuntament.

Així doncs, 34 dels escrits han sigut ja arxivats de manera oficial i definitiva. Els casos més recents són les denúncies sobre el concert de Nicky Jam en la Marina, els contractes menors de la Cavalcada de Reis del 2020, l’adjudicació d’una plaça de lletrat municipal, el contracte d’Els 40 València o una subvenció a Escola Valenciana. També s’han arxivat denúncies per ajudes a ONG, contractacions d’emergència per la Covid-19, denúncies per l’estacionament de l’ORA i contractacions publicitàries o de personal.

32 més estan a falta comunicació oficial d’arxiu. És a dir, l’Ajuntament ja ha sigut requerit per l’Agència Antifrau i, en el cas que no es demane més documentació, s’entén que està el cas tancat a falta comunicació oficial.

Una denúncia sobre l’ús de romanents a la ciutat ha sigut declarada inadmesa per l’Agència Antifrau pel fet d’entendre que no era competent el cas.

Així doncs, tan sols 11 estan ara mateix en tràmit, és a dir, els serveis municipals estan recaptant la informació sol·licitada per Antifrau. Casos com la retirada de vehicles del depòsit de la grua, el contracte d’assistència per al manteniment de la Fundació Esportiva Municipal, el BonicaFest, Fundació Activa València o conveni Visit València.

L’última denúncia arxivada oficialment es va notificar dijous a l’Ajuntament i era relativa a pretesos pagaments irregulars en l’àmbit de les xarxes socials de biblioteques i teatres municipals.

També es va acabar arxivant després de recórrer-hi l’Ajuntament la relativa al cobrament de complements de huit regidors amb dedicació parcial. En aquest cas, es van acceptar parcialment dues recomanacions relatives a l’emissió d’informes jurídics de la secretària i sobre la fixació per endavant de les responsabilitats dels càrrecs.

“Som un govern compromés amb la transparència i estem encantats que ens fiscalitze l’oposició. Però entenem que per al bon exercici de les institucions no es pot crivellar una administració amb denúncies sense fonament que tenen com a únic objectiu entorpir i retardar el bon funcionament de l’Ajuntament. A més del cost important que té per a les arques públiques, ja que els funcionaris inverteixen moltes hores a revisar els expedients”, han afirmat des de l’equip de Govern.

Les mateixes fonts han afegit que “l’estratègia de l’oposició utilitzant l’Agència Antifrau com a altaveu mediàtic està fracassant, les seues denúncies són pur màrqueting polític i una arma de desgast al Govern”.

Segons han comentat, “aquest Govern fa tots els procediments d’acord amb la llei, està tot molt fiscalitzat i, per tant, les acusacions són totalment gratuïtes, Antifrau ens dona la raó una vegada i una altra”.

En tot cas, “aquest govern atén cadascuna de les recomanacions d’Antifrau, quan n’hi ha, és a dir, les implementa en pro de més transparència”.