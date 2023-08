L’estrena del conseller valencià d’Educació del PP, amb quasi 22.000 docents en suspens: “És una falta de respecte”

Quasi 22.000 docents valencians romanen sense saber la seua destinació a poc més de 20 dies de l’inici del curs escolar. El nou conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, el popular José Antonio Rovira, s’ha estrenat en el càrrec alçant la indignació dels professors, que han vist que la publicació oficial de les seues destinacions es retardava respecte al curs anterior. El departament autonòmic ha anat prorrogant el termini dels docents i interins per a sol·licitar centres per al curs 2023-2024 adduint problemes informàtics. L’últim termini era dijous (inicialment es preveia dilluns passat), a pesar que el curs anterior les destinacions estaven notificades l’1 d’agost.

El nou conseller manté així en suspens els docents, que opten a 21.867 places per al pròxim curs. Del total de places, 7.349 corresponen al cos de mestres d’Infantil i Primària i 14.518 a Secundària, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Escoles Oficials d’Idiomes. L’oferta per a aquest pròxim curs, fruit de l’acord amb tots els sindicats de l’anterior titular d’Educació, Raquel Tamarit, suposa un increment d’unes 3.800 places. Un augment que ha qüestionat obertament el conseller José Antonio Rovira, titlant-lo de “bomba de rellotgeria” heretada del Govern anterior del Pacte del Botànic.

El nou titular d’Educació també encara el nou curs amb un notable retard en el procés d’adjudicació de places, que manté en suspens quasi 22.000 docents. “Primer era una data, després una altra, després una altra i encara no sabem si eixiran hui o demà”, afirma J., interí de 40 anys pendent de destinació, que lamenta la “incertesa i la inquietud” que provoca la situació.

M., professora interina de Formació Professional de 39 anys, també roman a l’espera. “A mi personalment m’afecta per la incertesa de no saber ni on estaràs”. Tots dos assenyalen la dificultat de trobar un habitatge per als docents que han demanat una vacant en una altra ciutat, a poc més de 20 dies de l’inici del curs. “Al final no aconsegueixes ni desconnectar en vacances, perquè estàs sense saber si hauràs d’agafar-te un apartament a Oriola o et tocarà prop de casa, o plantejar-te què faràs amb els teus fills a l’inici del curs”, intervé J., pare d’una xiqueta de quatre anys.

L’exconseller d’Educació Vicent Marzà ha criticat els retards en l’adjudicació de destinacions. “Té més de 21.700 persones esperant saber on treballaran, quan estava tot absolutament preparat i va amb 10 dies de retard”, ha declarat el dirigent de Compromís en Les notícies del matí de la cadena autonòmica À Punt.

José Antonio Rovira també ha insinuat en algunes de les seues primeres declaracions públiques que sobren professors, especialment en Secundària. També ha carregat contra l’acord de plantilles subscrit entre l’anterior departament d’Educació i els sindicats, que ha titlat de “bomba de rellotgeria” heretada de l’executiu del Pacte del Botànic.

“A mi m’arriben veus que hi ha centres que no saben què faran amb tant de professor, especialment en Secundària”, ha manifestat José Antonio Rovira. Una afirmació que ha sollevat els sindicats, que temen un nou cicle de retallades en l’educació pública. El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha denunciat que les declaracions del conseller del PP “estan creant alarma en la comunitat educativa” i recorda que les noves plantilles han comptat amb l’acord de tots els sindicats i de les associacions de directors, tant de Primària com de Secundària.

El Sindicat Independent de Docents també denuncia una “total falta de previsió” i exigeix a la Conselleria d’Educació mesures per a evitar “situacions caòtiques”.

Marzà: “Vol menys professors a l’escola pública”

El portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha preguntat al conseller d’Educació “com li pot semblar una bomba de rellotgeria que es creen 5.000 llocs de treball per a professors” i l’ha instat a “escoltar les associacions i els sindicats”. “El que és una bomba de rellotgeria és el rigor i l’estabilitat del nou Consell”, ha manifestat el parlamentari socialista. Vicent Marzà ha criticat que “el que vol [Rovira] és menys professors a l’escola pública per a degradar-la i que anem cap endarrere”.

La comunitat educativa tem un retorn a les retallades dels últims Governs del PP en la Generalitat Valenciana. “Em sembla que estan fora de lloc totalment”, diu M. en referència a les declaracions del conseller. “No tinc molta experiència laboral, però dubte molt que un director d’institut o de col·le pense que sobren professors, m’estranyaria molt perquè sempre fa falta personal per a guàrdies”, afig.

Per part seua, J. considera que es tracta de “una declaració d’intencions de com vol portar la conselleria i una falta de respecte cap al professorat que, any rere any, es deixa la pell perquè tot vaja bé en l’educació pública”. “Que sobren professors s’ho ha inventat”, conclou.