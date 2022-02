L'extrema dreta aprofita la condemna del seu exmarit per abusos per a assetjar a Mónica Oltra

El líder del partit d’extrema dreta España 2000, José Luis Roberto, ha aconseguit que un jutjat de València investigue uns quants càrrecs de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Mónica Oltra, arran d’una querella presentada després de la condemna per abús sexual a cinc anys de presó d’un educador, exmarit de la consellera.

El jutjat d’Instrucció número 15 de València, segons ha avançat dimarts el diari Las Provincias, ha citat a declarar com a investigats sis càrrecs de la conselleria per la gestió de la denúncia que va fer la menor contra l’educador. Entre els investigats figura la directora territorial a València de la conselleria, una psicòloga i altres treballadors que van recopilar documentació per portar el cas a la Fiscalia.

La secció quarta de l’Audiència Provincial de València va ordenar la reobertura de la investigació sobre la gestió que Igualtat va fer del cas, en què consideren que hi hagué desprotecció a la víctima, a instàncies de la defensa de la menor, que exerceix el líder de la formació ultra España 2000. En aquesta reobertura ordenada per l’Audiència després que el Ministeri Fiscal no acusara i el jutge arxivara el cas, el jutjat reclama la compareixença com a investigats dels treballadors que van intervindre en el procés des que es van conéixer els abusos. La causa sobre els abusos, per la qual l’exmarit de la vicepresidenta ha sigut condemnat, està pendent d’un recurs davant el Tribunal Suprem.

Posteriorment, l’associació Gobierna-Te, presidida per l’exmilitant de Vox Cristina Seguí, va presentar una querella contra Oltra i huit persones pels mateixos fets. Tots dos procediments han quedat acumulats en una sola causa i actualment es tramiten en el Jutjat d’Instrucció número 15. El jutge considera que en aquest moment de la investigació no és pertinent la imputació de la consellera. De fet, assenyala que el fet que Mónica Oltra, que manté la condició d’aforada, haja manifestat públicament saber l’existència d’un procediment i haver ordenat que se la mantinguera informada, no pot entendre’s de manera suficient per a afirmar que, alhora, ordenara fer actuacions a fi d’encobrir fets en perjudici de la víctima.

La vicepresidenta del Consell i líder de Compromís, que va denunciar la formació ultra per assetjament davant el seu domicili –acció que va acabar en absolució per als integrants– acusa l’extrema dreta d’emprendre una “cacera política” contra les treballadores de la seua conselleria. “Això és una querella de l’extrema dreta. Lamente que, per una cacera política, funcionàries que fa dècades que fan la seua faena professionalment es vegen en aquesta situació”, ha assegurat la vicepresidenta valenciana abans d’un acte dimarts. La dirigent de Compromís retrau a PP i a Ciutadans, que reclamen la seua dimissió, fer seguidisme de la denúncia de la formació ultra i insisteix que té la documentació disponible per a revisar-la, com va exposar en seu parlamentària.

Cinc excompanyes de la víctima defensen l'educador condemnat

En paral·lel a la imputació i al marge de la causa judicial, cinc joves que van coincidir amb la víctima en el centre privat, concertat amb la Generalitat Valenciana, en què es van produir els fets, han signat una carta en què defensen la innocència de Luis Eduardo R. I., exmarit d’Oltra, condemnat a cinc anys de presó com a autor d’un delicte continuat d’abús sexual a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Les joves, que van romandre sota tutela durant la seua adolescència i van coincidir amb la víctima en el centre, consideren que els fets denunciats per la menor “no són veritat”, defensen l’educador condemnat i apunten incongruències en la denúncia de la víctima. En l’escrit, relaten que la víctima “reclamava contínuament la presència de Luis en aquella època dels pretesos abusos” i “s’enfadava” quan l’educador “feia cas i atenia altres xiquets”.

La carta es limita a expressar les conductes d’educador i víctima en la seua etapa en el centre, i indica que la menor s’escapava habitualment del centre als matins i tornava a les nits. En l’escrit, asseguren que una de les alumnes va presenciar que la víctima “oferia regals i caramels a altres xiquetes bastant més menuts perquè declararen contra Luis i donaren suport a la seua mentida”, encara que, segons diuen, s’hi van negar. Una altra de les signants, ja majors d’edat, assegura que “va presenciar que no era la primera vegada que Maite acusava en fals un altre educador”, de qui deia l’havia colpejada i va poder “desmentir-ho”. La denunciant, afigen, “sempre ho feia tot per eixir-se’n amb la seua”. Fins i tot asseguren que s’autolesionava per “donar veracitat a totes les acusacions que solia fer en el centre”.

Les cinc joves, que s’identifiquen en l’escrit, però les dades de les quals s’ometen en aquesta informació, argumenten que la víctima havia conegut la seua parella actual i volia anar-se’n del centre, i consideren aquest fet com a motor de la denúncia. “Va fer tot el que calia per aconseguir-ho amb les seues mentides”, asseguren. Les xiques afirmen que la jove que va denunciar el treballador social “s’inventava coses tothora des de sempre que l’hem coneguda”. Les signants de la carta asseguren que no se’ls va demanar declarar en el judici.

L’educador va ser jutjat dues vegades. Al novembre del 2019 ja va ser condemnat pels abusos. No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va ordenar repetir el judici per a la pràctica d’una sèrie de proves. En el segon judici, l’Audiència Provincial de València va tornar a condemnar l’educador a cinc anys de presó, una resolució confirmada pel TSJCV.