L''ionqui dels diners' ataca en el judici de 'Taula' al seu exsogre per entregar els seus àudios secrets: “Es va tornar boig”

Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', ha negat durant la seua declaració com acusat en el judici de la peça separada D del 'cas Taula', relativa al presumpte tripijoc del contracte del 'call center' de l'empresa pública de la qual era gerent, que Alfonso Rus, expresident popular de la Diputació de València, mediara perquè l'empresa Servimun fora adjudicatària del servei. En el banc dels acusats, se senta també l'empresari Mariano López, exsogre de Benavent, que va cobrar fins a un 15% de la suma total del contracte a través d'una empresa pantalla a nom de la seua cunyada. López va entregar els àudios secrets del 'ionqui dels diners' a la llavors diputada provincial Rosa Pérez Garijo que va denunciar la presumpta trama corrupta davant la Fiscalia Anticorrupció.

Durant la fase d'instrucció, Benavent va assegurar que el seu exsogre i Rus van actuar com a intermediaris perquè l'empresa Servimun fora adjudicatària del servei, amb la col·laboració del funcionari Salvador Deusa, també acusat.

L''ionqui dels diners' ha declarat que quan la directiva María Escrihuela va plantejar les deficiències del servei d'atenció telefònica que s'havien d'esmenar, es va crear una situació de “tensió”, mentre al seu torn la llavors diputada provincial d'Esquerra Unida preguntava pel contracte. “Arran d'aqueixa tensió, va vindre el que va vindre. Mariano López per a esmorteir aqueixa tensió li va portar les cintes [a Rosa Pérez Garijo]”.

L'acusat ha assegurat que la seua separació de la filla de Mariano López va ser “normal” i sense “cap tensió”. “Aquest senyor, jo no sé el que va passar, però al tensionar el servei i veure que es podia desmuntar el que tenia muntat, que jo el desconeixia, va tirar pel carrer d'al mig”, ha agregat.

La nova versió de Marcos Benavent difereix diametralment del que va declarar durant la fase d'instrucció, quan col·laborava amb la Fiscalia Anticorrupció i amb els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. En el context de la “tensió” per les peticions per a esmenar les deficiències del servei del 'call center', “aquest senyor es va tornar boig”, ha dit Benavent en referència a la seua *exsogre.

“En crear aquesta tensió, aquest senyor s'ho va prendre com un tema personal i arran d'això, sense el meu permís ni el meu consentiment, va agafar el disc dur [que emmagatzemava els àudios] i li ho va donar a la senyora Rosa Pérez i així estem”, ha relatat davant el tribunal de la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València.

L'acusat ha al·legat que el responsable de triar la mesa de contractació que va adjudicar el servei a Servimun va ser el conseller delegat d'Imelsa Rafael Pérez. També ha negat que Rus li donara instruccions de rebre a Mariano López i a l'empresari José Palomares, propietari de l'empresa adjudicatària. Mentre que en la fase d'instrucció, l''ionqui dels diners' va assegurar que el funcionari Salvador Deusa va falsejar els plecs, en el judici l'ha qualificat d'“excel·lent funcionari”.

Mentre col·laborava amb Anticorrupció, Benavent ja va insinuar que el seu exsogre va entregar les cintes a Rosa Pérez a canvi que no denunciara el contracte, del qual havia sol·licitat l'expedient en la seua condició de diputada provincial en l'oposició.

Per part seua, Ricardo Francisco de Ángel, funcionari del servei de gestió tributària de la Diputació de València, ha negat que treballara en l'empresa Imelsa i que prenguera part del procés de contractació del 'call center'. També ha detallat que simplement va signar les factures com a “receptor del servei” però ha matisat que entre les seues funcions no estaven les de fiscalitzar el desenvolupament del servei. “No tenia competència per a això”, ha dit.

El funcionari ha assegurat que no va tindre cap participació en l'expedient de contractació en ser competència d'Imelsa. Tampoc va intervindre en la redacció del plec ni en la valoració de les ofertes. L'acusat ha declarat que no va detectar cap tripijoc del contracte: “Si ho haguera apreciat, ho haguera manifestat”, ha postil·lat.