L'ofensiva del PP no canvia la correlació de blocs en l'escenari valencià

La dreta torna a guanyar les eleccions generals en la Comunitat Valenciana però a penes millora el seu resultat des dels comicis de novembre de 2019. Dels 33 escons que hi ha en joc, la suma de PP i Vox obté 18 representants, mentre que la del PSOE i Compromís-Sumar es queda en 15. En les últimes eleccions generals, amb un diputat menys en el repartiment, la dreta va véncer amb 17 parlamentaris davant dels 14 de l'esquerra.

En el territori valencià, on l'aliança del PP amb Vox acaba de recuperar la Generalitat Valenciana de manera similar a l'any 1995 amb Eduardo Zaplana, els blocs ideològics no s'han mogut. En el millor moment per al PP, que aspirava a afonar els socialistes amb una de les campanyes més agressives que es recorden, el PSPV-PSOE millora els seus vots i l'esquerra valencianista aconsegueix aguantar el tipus. El resultat és pràcticament idèntic al dels comicis de novembre de 2019, quan es van produir per segona vegada en un any.

Els populars obtenen aquest 23J un total de 13 escons per les circumscripcions valencianes, cinc més que en les eleccions generals de novembre de 2019, a costa de Vox, que es queda amb 5 diputats, dos menys que el seu últim resultat. Els socialistes també milloren les seues dades en un representant, arribant als 11 parlamentaris, mentre que Compromís-Sumar obté 4 escons, els mateixos que va aconseguir llavors Unides Podem.

València, territori de l'esquerra

La província de València es consolida com el territori de l'esquerra. De les tres circumscripcions és on obté millor resultat el PSPV, que suma un escó en aquest territori, i Compromís-Sumar, l'aliança dels valencianistes amb Yolanda Díaz, aconsegueix aguantar els tres representants que va obtindre. En aquesta circumscripció tots dos blocs empaten a vuit escons i Compromís-Sumar supera en vots a Vox.

Vox empitjora el seu resultat en el territori autonòmic respecte a les passades generals, perdent quasi 60.000 vots, que s'escapen principalment a Alacant, on baixa un 3,5% de vots enfront de la caiguda del 2,5% general autonòmic. Té, en total, 409.000 vots.

El territori valencià segueix la tendència que va deixar veure en les municipals, amb una millora dels dos grans partits i una lleugera dretització del territori, que respon a un augment de la participació de quasi 4 punts percentuals. Han votat el 73,57% dels censats, enfront del 69% que ho va fer fa quatre anys.

El PP creix en vots i en escons i els socialistes també milloren el seu resultat, encara que en menor mesura. Els populars creixen 12 punts de suport fins a tindre el 34,8% dels vots, 904.000 sufragis. Els 192.000 vots de Ciutadans al novembre de 2019 desapareixen i es transvasen al PP. A penes hi ha moviment entre blocs. El PSOE puja un escó, arribant als 11 diputats, aconsegueix 841.000 vots i puja quatre punts, i arriba al 32,3% dels vots.

Compromís-Sumar, l'aliança que s'estrenava aquest 23J, obté 4 escons i 397.000 vots, un 15% del total, mentre que Vox, que perd dos diputats, continua estant per damunt dels valencianistes en els comicis generals amb 5 diputats, 405.000 vots i un 15,6% dels vots. Es dona quasi un empat entre Sumar i l'extrema dreta, que perd posicions.