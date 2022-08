L’oficina de denúncies de violència de gènere de Castelló atén 44 dones el primer mes de funcionament

La nova Oficina de Denúncies de Violència de Gènere, que va entrar en funcionament a la Ciutat de la Justícia de Castelló el 22 de juny passat, ha atés 44 víctimes el primer mes de funcionament. D’aquestes, 12 van acabar amb un atestat de denúncia cap als presumptes agressors i la resta, en assistència i orientació.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha valorat la faena que s’hi du a terme i ha fet una crida a les víctimes i al seu entorn perquè no dubten a acostar-se a l’Oficina, on personal especialitzat els ajudarà.

“Som conscients –ha explicat Bravo– de com de complicat que és fer aquest pas de trencar i deixar arrere una vida de maltractament i sofriment, però vull que tant elles com les seues famílies sàpien que, precisament a Castelló, tenen un lloc segur i amb psicòlogues, treballadores socials i policia especialitzada que les acompanyaran des del primer moment. Estaran al seu costat fins que se senten preparades per a fer el pas i, si ho decideixen així, denuncien. Sense importar el temps que necessiten”.

Bravo ha recordat que l’Oficina roman oberta durant tot el mes d’agost –igual que la resta de l’any–, de nou del matí a nou de la nit. També es pot contactar amb el centre a través del telèfon 900 50 55 50.

L’Oficina està dotada amb un total de 28 professionals, dels quals 6 són agents de la Unitat Adscrita a la Generalitat de la Policia Nacional coordinats per una oficial i dirigits per una inspectora en cap. També té el suport de sis equips psicosocials formats, cadascun, per un psicòleg i un treballador social, més el reforç de la plantilla de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte que, a Castelló, disposa d’una coordinadora, una psicòloga, tres lletrades i dues treballadores socials. A tot això cal sumar l’assistència jurídica a través d’un torn d’ofici especialitzat en Violència de Gènere.

L’Oficina de Denúncies de Castelló ocupa un espai de 185 metres quadrats a la Ciutat de la Justícia de la capital de la Plana, amb accés independent i diferenciat respecte de la resta del complex judicial. A més de les dependències de treball, té una sala d’espera acollidora i segura i un espai amable condicionat com a zona de jocs per a l’atenció dels fills i filles de les víctimes. El model de funcionament és idèntic al de l’Oficina de València que es va obrir a l’abril de 2019 i en la qual ja s’han atés 2.272 dones.