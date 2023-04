L’ordenança de València que multa l’assetjament sexual, el botelló o el racisme s’embossa i queda per al pròxim mandat

Una de les normatives estrela proposades per l’Ajuntament de València amb l’objectiu de frenar el botelló i altres actituds punibles que es desenvolupen en la via pública quedarà rubricada aquest mes de maig, encara que l’aprovació definitiva quedarà per al nou mandat que s’iniciarà després de les eleccions del pròxim 28 de maig.

L’Ordenança de Convivència, l’esborrany de la qual va ser redactat per la Universitat de València a través d’un conveni en què l’Ajuntament va invertir 120.000 euros, encara no ha obtingut el vistiplau definitiu dels serveis jurídics municipals, tot i que, segons ha informat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, espera obtindre’l d’ací a poc: “Elevarem a la Secretaria l’informe definitiu i esperem que en els pròxims dies ens donen el vistiplau”.

En aquest cas, la idea de Cano és aprovar-la en junta de Govern al llarg del mes de maig, abans de les eleccions del dia 28, ja que aquest òrgan continua funcionant, però no les comissions i el ple. D’aquesta manera, s’aprovaria inicialment i es donaria trasllat del text definitiu als diferents grups polítics perquè feren les seues observacions, però la ratificació quedaria per al primer ple del pròxim mandat.

L’edil ha explicat que finalment s’han eliminat els articles que ja estaven regulats en altres ordenances, principalment els temes relacionats amb neteja, com les pintades en la via pública, però que els aspectes més nous i importants, com els assumptes relacionats amb el botelló i l’assetjament, romanen en el text definitiu. També s’elimina l’articulat relatiu als gorretes pel fet de considerar-se que les multes econòmiques no són la millor manera d’afrontar aquest problema, a més que en la pràctica no és possible cobrar-les perquè els infractors són persones que manquen de domicili fix i recursos econòmics.

A més, Cano ha destacat que es tracta d’una ordenança que aposta decididament per la mediació i que, de fet, “serà plenament compatible quan hi haja una normativa autonòmica que la regule”. D’aquesta manera, es podran solucionar conflictes sense recórrer necessàriament a la sanció econòmica, apostant per una altra mena de recursos com les faenes en favor de la comunitat.

Així doncs, la normativa té un caràcter preventiu marcat i pretén ser útil en temes com el racisme, la xenofòbia i la diversitat. En aquesta mena d’accions l’ordenança recull sancions que poden arribar fins a 1.500 euros i fins i tot fins a 3.000 euros en el cas de l’assetjament sexual.

Tal com recull l’últim esborrany, en el cas del botelló, es manté la via de la sanció per la llei autonòmica que prohibeix beure alcohol al carrer, però a més s’atorga als agents una altra eina que consisteix a sancionar les concentracions que causen molèsties, tant als participants (750 euros de multa) com, si escau, als convocants mitjançant xarxes socials.

Així doncs, es considera infracció greu (fins a 1.500 euros de sanció) organitzar i promoure “concentracions massives, especialment quan s’hagen convocat a través de mitjans de comunicació de massa, com l’ús de xarxes socials, la finalitat de les quals perseguisca fomentar el consum col·lectiu de qualsevol tipus de beguda en la via pública, i que menyscabe o lesione la normal i pacífica convivència ciutadana en llocs de trànsit públic o el descans dels veïns/es, respectivament; o que afecte la salubritat i la higiene; o bé es produïsquen danys de qualsevol índole, tant públics com privats”.

Una altra de les novetats consisteix en la protecció contra l’assetjament de carrer que pateixen les dones. Accions que encara que no tinguen la consideració de delicte, a través d’aquesta ordenança es podran catalogar com a falta molt greu, i podran implicar una sanció fins a 3.000 euros. En concret, “fer accions d’assetjament de carrer, exercides aquestes pràctiques per una persona o més, amb accions com ara gestos, comentaris, sons, insinuacions o similars, que impliquen connotacions sexuals, produïdes en espais públics o privats que generen malestar en les persones que ho pateixen en equiparar com a objecte sexual, especialment quan aquesta acció siga acompanyada d’enregistrament d’imatges o fotografia de la persona que ho pateix”.

Quant a l’articulat sobre la dignitat de les persones, l’ordenança estableix com a infracció greu amb sanció fins a 1.500 euros “tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori o vexatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, mofes, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries”.