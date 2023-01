L’última bala dels propietaris de l’hotel Sidi Saler, a València: demanen una altra pròrroga de la concessió i Costes decidirà el seu futur

Els fons d’inversió Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL apuren les seues opcions de reactivar l’activitat de l’hotel Sidi Saler, situat al Parc Natural de l’Albufera, que està ja onze anys tancat i quatre paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica.

L’immoble es va construir en 1970 sobre terrenys privats. El 2007 es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre. Segons ha explicat el ministeri a elDiario.es, després de rebutjar l’Ajuntament la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat del complex per estar fora d’ordenació substantiva, la Demarcació de Costes ha de pronunciar-se ara sobre la pròrroga de la concessió sol·licitada temps arrere pels fons esmentats.

Fonts ministerials han recordat que la incorporació de terrenys privats al domini públic maritimoterrestre implica l’eliminació del dret de propietat sobre aquests, però la Llei de costes estableix l’obligació de l’Administració general de l’Estat de convertir els drets de propietat en drets d’aprofitament.

Per tant, “l’atorgament de la concessió transitòria no és una qüestió discrecional, sinó una obligació del ministeri quan es compleixen els requisits que estableix la normativa de Costes i sense perjudici de la resta de les autoritzacions o llicències que l’interessat haguera d’obtindre d’altres administracions en l’àmbit de les seues pròpies competències”, han comentat.

D’aquesta manera, els propietaris tenen l’obligació de posar en marxa els usos per als quals es va atorgar la concessió en el termini d’un any des del seu atorgament, llevat que mitjance causa justa per la qual això no siga possible. “Els titulars de la concessió han sol·licitat en tres ocasions pròrrogues d’aquest termini d’un any, perquè estaven tramitant els permisos pertinents d’Ajuntament i la Generalitat. Està pendent de resoldre l’última sol·licitud de pròrroga”, han assegurat.

El ministeri ha confirmat que “fa poc, l’Ajuntament ha declarat la caducitat de la llicència de l’hotel i ha desestimat el recurs administratiu contra aquesta resolució” i per tant “pretén ara que el ministeri declare la caducitat de la concessió”.

No obstant això, puntualitzen que “tractant-se d’una concessió compensatòria, com s’ha comentat, només es pot proposar la caducitat de la concessió per falta d’usos si mitjança causa justa”.

Per aquest motiu, el departament que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera traslladarà el comunicat de l’Ajuntament als titulars “perquè puguen aportar la informació que estimen pertinent amb vista al fet que el ministeri puga apreciar si mitjança causa justa o no per atorgar aquesta nova pròrroga del termini per a posar en marxa l’hotel”.

Si no queda acreditat i perd la propietat la vigència de la concessió, s’obriria un nou escenari en què es podria plantejar la demolició de l’hotel, tal com pretén l’Ajuntament, amb l’objectiu de restaurar el cordó dunar de la platja del Saler.