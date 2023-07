Laboralistes i professors de dret demanen el suport al PSOE i Sumar per les seues polítiques de treball

Professionals relacionats amb el dret del treball impulsen un manifest que demana el suport a Sumar i al PSOE en les eleccions generals del 23 de juliol. Laboralistes, professors, catedràtics o inspectors de Treball, entre altres professions, subscriuen un document en què apunten que “és essencial mantindre una política progressista feta en benefici de l’interés de la majoria” i adverteixen que aquests drets estan en qüestió els pròxims comicis.

El text té origen en un grup de laboralistes i ve avalat per sindicats i càrrecs del Govern del Pacte del Botànic, entre ells la consellera de Transparència en funcions, Rosa Pérez Garijo; la directora general d’Ocupació, Rocío Briones o l’exportaveu del PSPV Manolo Mata.

El manifest alerta d’“un atac desmesurat contra l’actual Govern de coalició, atac que ve des de certs cercles de poder que consideren que Espanya és seua i només ells la poden governar, és clar que per als seus interessos” i davant d’això posa en valor les polítiques públiques impulsades per la coalició, amb un èmfasi especial en la reforma laboral i la revaloració de les pensions.

“La tasca del Govern actual ha sigut molt positiva, eficaç i compromesa amb els drets de les persones, no sols s’ha incrementat considerablement el salari mínim més d’un 47%, s’han garantit les pensions i la seua revaloració –per exemple enguany un 8,5% davant del 0,25 que haurien pujat d’acord amb les decisions de l’anterior govern de dretes–, i s’ha potenciat l’ocupació fixa posant fi a les polítiques de complaença amb la contractació temporal i la precarietat”, afirmen els professionals.

A més, recalquen, “s’ha mantingut una política compromesa amb l’ocupació i la millora de les condicions de vida i treball, reconeixent nous drets a nombrosos col·lectius, per exemple el reconeixement de millores notables per a les dones i una lluita decidida per la igualtat en tots els aspectes, així com les millores en matèria de dependència i protecció de desocupació etc., i fent altres reformes laborals que, a diferència de les precedents, han permés la recuperació de drets laborals i d’una negociació col·lectiva equilibrada que és element essencial en el nostre sistema de relacions laborals”.

Tot això s’ha dut a terme en un context desfavorable, entre el Brexit i la guerra d’Ucraïna, sostenen els signants, que veuen “difícil entendre que aquestes polítiques d’èxit, que han reforçat els més vulnerables i han beneficiat la majoria de la població, i que s’han produït en un context tan desfavorable, i en gairebé tots els casos amb l’oposició dels partits de la dreta, generen tant d’odi en alguns”. Per això, insisteixen, manifesten el seu suport a les forces que han conformat l’actual govern de coalició i demanen el vot per a elles el 23 de juliol.