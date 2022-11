Les acusacions assenyalen l’expresident de la Diputació de València en el judici d’Alquería: “Eren tot col·locats”

El judici del cas Alquería encara les últimes sessions amb les conclusions de les acusacions populars i les defenses. La lletrada de l’entitat Acció Cívica contra la Corrupció, Miriam Salmerón, ha assenyalat l’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez com el màxim responsable dels contractes d’alta direcció en l’empresa pública Divalterra jutjats. Rodríguez, ha postil·lat l’advocada, “va ocultar la contractació il·legal als membres del consell d’administració que no eren membres de l’equip de govern i va ocultar els informes jurídics negatius previs i posteriors”.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita en el judici del cas Alquería penes de fins a huit anys de presó i dues dècades d’inhabilitació pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

L’advocada ha traçat una panoràmica sobre els càrrecs contractats en la firma, afins al PSPV-PSOE i a Compromís: “Van ser un engany, perquè no se’ls atorgaven poders ni cap facultat; els seus beneficiaris, tots companys de partit polític, no obligaven l’empresa ni en dirigien la gestió, no formalitzaven compres, no feien cap pagament, no tenien autonomia ni assumien cap responsabilitat, alguns no tenien ni pressupost, ni personal a càrrec, altres ni tan sols acudien amb regularitat al lloc de treball, algun ni hi va treballar”.

L’acusació popular ha recordat que, després del cessament de set dels contractats d’alta direcció, Divalterra “va continuar funcionant sense cobrir aquests llocs”. La lletrada, en la línia de la Fiscalia Anticorrupció en la seua exposició de conclusions, ha destacat que en l’ocupació pública l’aplicació dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat “està fora de cap mena de dubte”.

Les defenses sostenen que hi ha un debat jurídic sobre els contractes d’alta direcció (el policia encarregat de la investigació va reconéixer que desconeixia aquest extrem). No obstant això, l’acusació popular argumenta que en els contractes del cas Alquería “es va seleccionar directament a dit sense cap mena d’anàlisi de la capacitat dels contractats”. “Es va maquinar” per “contractar dit” els alts directius “sense avaluar cap mena de mèrit ni capacitat”, ha denunciat Miriam Salmerón.

L’acusació popular ha demanat al tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València una sentència condemnatòria. Una absolució, ha dit, “lesionaria greument la prevenció general i específica del dret penal per a tota la classe política, perquè la impunitat de la corrupció és un crim en si mateix”.

El lletrat de l’altra acusació popular, que exerceix el PP, també ha assenyalat Jorge Rodríguez com el “principal instigador” dels contractes d’alta direcció i ha al·ludit a una “intencionalitat directa” de saltar-se la llei, segons recull Europa Press. “Es va fer una trama de contractació il·legal en perjudici de l’erari públic”, ha abundat l’advocat Vicente Ibor.

L’acusació popular del PP ha recordat que els contractes no van passar pel consell d’administració de Divalterra. “Per què no es va fer, malgrat que el PSPV i Compromís tenien majoria en el Consell?”, s’ha preguntat el lletrat, i ha contestat: “És evident que no van portar els contractes al consell perquè no podien comptar amb els informes favorables preceptius”.

“Tot es va fer de manera deliberada”, ha apuntat l’advocat, que ha afegit que hi havia una “il·legalitat” en la manera de l’elecció dels contractats, un “clientelisme polític”.

Jorge Rodríguez “no va donar cap nom”

La defensa de Jorge Rodríguez, que exerceix la lletrada Ángela Coquillat, ha donat una versió diametralment diferent. “No va participar en els contractes d’alts directius ni va col·locar ningú. Tampoc sabia res de la seua presumpta il·legalitat”, ha dit. El seu client tampoc va participar en l’acord de govern del 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís i València en Comú que va repartir les àrees, segons ha destacat la lletrada. També ha negat que Rodríguez tinguera la intenció de col·locar afins al seu antic partit (després de la seua detenció pel cas Alquería va deixar de militar en les files socialistes i va crear La Vall Ens Uneix, formació amb què va revalidar el seu mandat com a alcalde d’Ontinyent). “Si haguera sigut així, també hauria nomenat altres directius en altres empreses públiques que gestionava. I no es va fer”, ha afegit.

Quan Rodríguez va arribar a Divalterra, ha prosseguit, “es necessitava control i hi havia molt a fer”, cosa que va justificar, al seu entendre, el nomenament de cogerents. “Calia posar controls en l’empresa i s’hi van posar. I així ho deia l’ex-cap jurídic José Luis Vera en un informe”, ha manifestat.

“Era una empresa [Divalterra] morta i sense futur i tan sols utilitzada per a interessos espuris d’algunes persones. Es va voler treballar i solucionar aquest problema i, per fomentar la transparència, es va buscar una empresa auditora externa”, ha dit, i s’ha preguntat: “Quin sentit té que vigilen la teua legalitat si la teua intenció és fer il·legalitats?”.

La lletrada ha recordat que va haver-hi dos informes favorables a les contractacions d’alta direcció. “Rodríguez no va participar entregant cap currículum ni en les entrevistes. Només el van informar sobre les capacitats d’ells. No va donar cap nom ni va enviar cap correu o WhatsApp col·locant ningú. No va participar en la redacció de contractes ni se’l va advertir de cap problema de manera inicial, ni per part dels experts ni dels tècnics jurídics de Divalterra”, ha asseverat.

No va ser fins novembre del 2015, una vegada efectuats els contractes, que va saber per part de l’exgerent Víctor Sahuquillo que podia haver-hi alguna irregularitat. I a la vista de les seues manifestacions, va ser quan va demanar als gerents que sol·licitaren a José Luis Vera un informe, en què només es parlava de “dubtes” però no d’“il·legalitats”. “Excepte aquests correus, cap irregularitat es va fer saber a Rodríguez”, ha dit la lletrada.

La defensa de l’expresident de la Diputació de València ha reconegut que els contractes no van passar pel consell d’administració: “No hi ha dubte d’això, però tampoc hi ha dubte que no hi havia cap reticència ni ningú va informar que n’hi haguera. I d’ací al fet que no es coneguera que s’havia contractat set persones, això no. S’ha acreditat que aquests nomenaments es van fer a so de bombo i platerets i se’ls va donar publicitat”, ha subratllat.