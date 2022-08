Les ajudes del Govern valencià als afectats pels incendis inclouen els danys en segones residències

El Consell va acordar dimarts escometre les actuacions necessàries per a pal·liar els efectes dels greus incendis forestals esdevinguts aquest estiu a Begís, la Vall d’Ebo, les Useres, Petrer, Olocau i Calles.

Com ha informat elDiario.es, s’estableix un termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè les corporacions locals dels municipis afectats puguen presentar les estimacions de danys d’infraestructures i béns públics i dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i les infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals.

També podran presentar els possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estiguen coberts pel sistema d’assegurances; així com, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’haja hagut d’efectuar a conseqüència de l’incendi forestal, incloent-hi la documentació corresponent. Les ajudes cobriran tant les primeres residències com les segones.

Els municipis afectats per l’incendi forestal de Begís han sigut Altura, Barraques, Begís, Xèrica, Sacanyet, Teresa, Toràs, el Toro i Viver, a la província de Castelló, i Alcubles i Andilla a la de València.

Quant a l’incendi forestal de la Vall d’Ebo, han resultat damnificats els termes municipals de la Vall d’Alcalà, l’Atzúvia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar.

Pel que fa a l’incendi forestal de les Useres, han patit danys els termes municipals de Costur, Figueroles, Llucena i les Useres. Finalment, s’inclouen també en l’acord les estimacions pels incendis a Petrer, Olocau i Calles.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha acordat la creació de dues oficines de resposta integral a l’emergència, que se situaran a Begís i la Vall d’Ebo. Aquestes oficines permetran als municipis afectats tramitar les sol·licituds d’ajudes de les diferents administracions.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, amb relació a les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la tornada a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades per l’incendi forestal a què es refereix aquest acord.

Les sol·licituds presentades per part de la corporació local seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a qui correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a l’aprovació posterior pel Consell. A més, l’execució de les mesures que pertoquen podrà dur-se a terme a través del procediment d’inversió directa o pel procediment de concessió directa.

Pla integral per a la reactivació

El Consell elaborarà de manera imminent, en coordinació amb les institucions i els agents locals presents en les àrees afectades, un pla integral per a la reactivació socioeconòmica de les comarques damnificades, colpejades també pels efectes de la despoblació.

Aquest pla preveurà ajudes directes als municipis, línies financeres bonificades o plans extraordinaris d’ocupació. També desplegarà accions per a la reparació de danys causats pels incendis i per a la fase de restauració forestal i mediambiental dels municipis incendiats.

La vicepresidenta i portaveu del Consell afirma que els 86 milions sol·licitats per la Conselleria d’Emergència Climàtica perquè el pressupost en matèria de prevenció supere per primera vegada el d’extinció “han de ser una prioritat en els pròxims comptes autonòmics”.