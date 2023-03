Les conselleries d’Educació i Sanitat es reuneixen per reforçar la coordinació en salut mental de l’alumnat

Les conselleries d’Educació i Sanitat de la Generalitat Valenciana es reuneixen dijous per abordar l’augment de casos de malestar emocional en joves i adolescents. Els departaments que dirigeixen Raquel Tamarit i Miguel Mínguez mantenen una trobada per intensificar la coordinació en matèria de salut mental en l’adolescència, davant l’augment de consultes i de detecció de casos de conductes autolítiques, ansietat i altres problemes en l’entorn escolar.

El curs passat es van registrar 1.600 conductes relacionades amb el fort malestar emocional, entre conductes autolítiques, ideació i temptatives de suïcidi. La detecció d’aquests casos s’ha multiplicat per quatre des que es van detallar en el registre d’incidències el 2018, separant-les d’altres conductes, gràcies a un augment de la formació del professorat i del personal especialista a les aules.

Aquestes conductes afecten el 0,2% de l’alumnat i són multicausals: hi opera l’ambient escolar, el familiar, si es dona assetjament o situacions de violència, el mateix historial emocional de l’alumne i les qüestions psicològiques o les malalties mentals. Els experts en salut mental insisteixen en la importància de separar conceptes per atendre’ls correctament: “Les autolesions o les idees de mort són una manera d’expressar un malestar, però no significa que en tots aquests casos hi haja un desig real de llevar-se la vida”.

La Conselleria d’Educació considera que “establir les bases òptimes d’un bon acompanyament socioemocional dels adolescents no correspon en exclusiva a l’entorn escolar, sinó que aquest és un dels àmbits en què es manifesten les seqüeles de salut mental que estan abordant-se” i insisteix en la necessitat de la coordinació: “És imprescindible la tasca de diferents àrees governamentals i de tota la societat en conjunt”.

L’entorn educatiu és un dels espais de socialització fonamental per als menors, en una etapa del seu desenvolupament clau, i encara que en els conflictes emocionals operen algunes dinàmiques que es poden donar en el centre –l’assetjament, la més evident– és a les aules un dels espais on més fàcil n’és la detecció.

Les incidències s’emmarquen en una tendència global, un augment del malestar generalitzat i de la detecció dels problemes de salut mental més greus, unes manifestacions de patiment que es concentren en la població més jove. Les conductes autolítiques detectades pels centres educatius no es produeixen necessàriament a les aules, matisa Educació, sinó que “es detecten comportaments en el context vital dels adolescents, que el personal educatiu considera que s’haurien d’abordar i tractar per ajudar des de diversos fronts socials a tractar i ajudar en cada cas”.