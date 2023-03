Les Corts es decanten per un perfil acadèmic i elegeixen Miquel Francés com a president del Consell Rector d’À Punt

El parlament valencià es decanta per un perfil acadèmic per a la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Els grups del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han aprovat, juntament amb Ciutadans, elevar la proposta de Miquel Francés, director del Màster D’audiovisuals de la Universitat de València, per a la gestió de l’òrgan d’administració dels mitjans de comunicació públics valencians.

Els grups del Botànic i Ciutadans han optat pel perfil més acadèmic dels tres presentats, que han defensat la seua trajectòria en el sector audiovisual. Francés va ser seleccionat juntament amb Mar Adrián, que procedeix de les televisions públiques catalana, balear i madrilenya; i Pau Vergara, director de cinema, guionista i responsable de la Cartelera Turia, pel Consell de l’Audiovisual. És a aquest òrgan a qui correspon avaluar els projectes i els candidats i traslladar la proposta a les Corts Valencianes, on es requereix una majoria de dos terços per a avalar el nomenament.

Francés és professor titular de comunicació audiovisual de la Universitat de València, director del Màster oficial en Continguts i Formats Audiovisuals, i responsable del Taller d’Audiovisuals de la institució acadèmica. És també president del grup de treball en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de la CRUE Comunicació (Consell de Rectors de les Universitats Espanyoles) i membre del Consell Directiu de l’Associació de les Televisions Educatives Iberoamericanes i secretari general (ATEI).

En la seua compareixença ha posat en valor la seua experiència com a investigador en comunicació en la universitat i la col·laboració entre mitjans audiovisuals de les comunitats autònomes. El professor va participar en la proposta d’arrancada de la corporació, en el consell que va assessorar els diputats per a elaborar la llei de recuperació del servei públic, que ha posat en valor, elogiant la faena de totes dues direccions generals; la d’Empar Marco i la d’Alfred Costa.

Malgrat el seu currículum acadèmic, s’ha defensat com un perfil menys institucional: “Vull ser executiu, pràctic, presentar-me com una persona que està en la gestió de continguts transmèdia”, ha indicat. Francés considera que la corporació ha d’“estar al dia”, advoca per continuar treballant en la plataforma multimèdia, un player en què allotjar continguts a la carta: “Estem en un espai d’hibridació, és sumatori. Les audiències s’aconsegueixen sumant una sèrie de finestres. Obrir un canal d’àudio per a un segment de la població és excel·lent”, ha afirmat. Com la resta dels compareixents, planteja la necessitat d’ampliar els repetidors i els múltiplexs per millorar la recepció de la ràdio i la televisió, i ha manifestat la conveniència de treballar amb l’Institut Valencià de Cultura i les televisions amb què es comparteix llengua (IB3 i TV3) per produir continguts propis. Si el ple ratifica el nomenament, Francés presidirà la Corporació els pròxims sis anys.

Costa anuncia el segon canal de ràdio i una plataforma de continguts

En la mateixa comissió parlamentària, els grups del Botànic i Ciutadans han ratificat la proposta del Consell Rector perquè Alfred Costa continue al capdavant de la direcció general d’À Punt. Costa, que estarà tres anys més al capdavant de l’empresa pública, ha anunciat que durant l’any vinent s’impulsarà una plataforma de continguts digitals, una OTT (en anglés, over the top), que permetrà alhora allotjar continguts d’emissió ordinària i productes especialitzats, com pòdcasts o documentals. La proposta ha sigut ben rebuda pels grups parlamentaris, coincidint que és una oportunitat d’afermar a l’audiència que no connecta amb la televisió tradicional, que consumeix productes de nínxol i en format a la carta. També es posarà en marxa el segon canal de ràdio, especialitzat en continguts musicals i culturals, una exigència de Compromís.

En la seua exposició, el director general ha remarcat la necessitat de pressupost per a complir els compromisos del servei públic marcats en el contracte programa. S’estima, segons l’anàlisi, que la televisió necessita 12 milions d’euros més per a “dinamitzar el sector audiovisual”. Costa també s’ha referit als recursos extraordinaris que requereix la cobertura de tres processos electorals durant aquest any –municipals, autonòmiques i generals– i ha indicat que la televisió treballa per fer equilibris entre les jornades laborals i el servei informatiu.

El responsable de la radiotelevisió pública insisteix en els recursos per a incrementar la producció pròpia i participar en altres productes audiovisuals, en les aliances amb televisions autonòmiques i productores privades per a desenvolupar films, curtmetratges i documentals que després retornen la inversió a À Punt. Costa advoca per passar de prioritzar les subvencions a l’audiovisual a participar dels rodatges i poder explotar els continguts, a més d’invertir en promoció per donar-los a conéixer. Com a exemple, ha esmentat que el Festival de Cinema de Màlaga té una secció dedicada a l’audiovisual valencià, una acció a continuar explorant en el seu segon mandat.