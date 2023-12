Les Corts Valencianes no reprendran l’activitat fins al 29 de gener

El parlament valencià no reprendrà l’activitat fins al pròxim 29 de gener. Els grups que conformen les Corts Valencianes han decidit en l’última junta de portaveus, celebrada aquest 22 de desembre, que el parlament autonòmic inicie el període de sessions l’última setmana del mes, un període que arribarà fins al 15 de juliol.

La fixació del calendari per al primer semestre de l’any ha comportat l’habitual debat respecte si gener ha de ser un mes hàbil o no per al parlament. Amb el Pacte del Botànic (el PSPV, Compromís i Unides *Podem) se celebraven comissions i algun ple, encara que aquestes sessions es donaven a final de mes. Aquesta vegada, l’oposició ha instat el PP i Vox a celebrar plens durant el primer mes de l’any, mentre que els grups que sustenten el Consell han defensat que enguany el període comença abans que de costum.

De fet, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha assenyalat: “Hi ha gent que viu en una realitat paral·lela, que s’ha inventat que durant els mesos de gener hi havia plens de compareixences. No és veritat, no n’hi va haver el 2020 ni n’hi va haver el 2021 i, quan n’hi ha hagut, és simplement perquè hi havia eleccions, calia convocar-les i calia deixar-ho tot aprovat”.

El 2019 el parlament valencià va celebrar el seu primer ple el 16 de gener, encara que va començar el treball en comissions una setmana abans, just després de la festivitat dels Reis. El 2017 els diputats i diputades es van agafar les mateixes vacances i van reprendre les comissions l’endemà passat dels Reis i els plens, el 24 de gener, havent acabat el 21 de desembre amb l’aprovació dels pressupostos. El 2016 també es va celebrar un ple aquest mes, que va ocupar els dies 13 i 14.

Des de Vox, José María Llanos ha manifestat: “Comença abans que altres períodes de sessions que ha plantejat durant aquests anys anteriors el Botànic. No obstant això, sempre troben la manera d’anar de víctimes i ens diuen que va haver-hi plens abans que començara el període de sessions. Però, escolten, és que no hem parlat dels plens, és que no hem decidit els plens, simplement hem decidit quan comença i quan acaba el període de sessions”, ha insistit.

Els partits de l’oposició han denunciat la retallada en les sessions ordinàries. Per part del PSPV, el seu portaveu, José Muñoz, ha criticat que aquesta decisió suposarà una “pitjor qualitat democràtica”. Segons Muñoz, “des dels últims nou anys, fins i tot diria que fins amb el president Fabra, va comparéixer el mes de gener per sotmetre’s a les preguntes de l’oposició. Veiem que el Partit Popular i l’extrema dreta el que intenten és furtar al parlament la possibilitat de fer les sessions de control al president i preguntar-li i fiscalitzar la seua acció de govern”.

Per part de Compromís, la portaveu adjunta Isaura Navarro ha denunciat que “no hi haurà comissions tampoc”. “Nosaltres hem insistit en la necessitat de convocar moltes comissions parlamentàries, es vulnera el reglament”, ha assenyalat. “El Partit Popular i Vox estan carregant-se la democràcia, estan carregant-se la veu de l’oposició en aquesta casa, que és on està la veu del poble”, ha afegit.