Les defenses del cas Alquería posen en dubte la formació jurídica del biòleg de la UDEF que va pilotar la investigació

“Sense estudis jurídics”, ha remarcat la lletrada de l’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez. L’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, amb número 105.601, responsable dels informes del cas Alquería, ha comparegut dijous com a testimoni perit en el judici a Rodríguez i 13 acusats més per les presumptes irregularitats en la contractació de càrrecs d’alta direcció en l’empresa pública Divalterra. Les defenses han aprofitat l’ocasió per a sembrar dubtes sobre els informes de la UDEF que figuren en el sumari i que mantenen la tesi que els acusats van tramitar els contractes d’alta direcció, malgrat saber que no era la via idònia per a la seua contractació.

Ángela Coquillat, la lletrada de Jorge Rodríguez, ha preguntat a l’inspector si tenia formació jurídica. El testimoni ha defensat la seua trajectòria de 15 anys en la UDEF i ha detallat els seus estudis superiors: una llicenciatura en Biologia, un màster en Ciències Policials i un doctorat en Geografia. La defensa de l’expresident de la Diputació de València li ha preguntat si tenia coneixement que l’opció dels contractes d’alta direcció “és un tema polèmic en la jurisprudència”, cosa a què el policia ha respost que “no”.

L’advocada, en un interrogatori llarg, també ha arrancat una altra declaració clau al responsable de la investigació: es va reunir amb José Luis Vera, responsable jurídic de Divalterra i una mena d’agent doble en el si de l’empresa pública. “Vera no és denunciant”, ha recordat Ángela Coquillat.

A preguntes del fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, l’agent ha ratificat davant el tribunal els informes que corroboren que els acusats sabien que els contractes d’alta direcció qüestionats eren il·legals. El testimoni ha declarat que Jorge Rodríguez, actual alcalde d’Ontinyent, tenia “coneixement absolut” de l’“arbitrarietat” en aquests contractes i s’ha referit als avisos del cogerent de Divalterra Víctor Sahuquillo en què l’avisava precisament d’això. “Sahuquillo deixa bastant clar en uns 13 correus [electrònics] que és una il·legalitat i que és un risc”, ha dit l’agent.

A més, en un xat que manté Rodríguez amb una altra persona, es pot llegir també, segons ha reproduït el perit, que aquest comenta textualment: “Compromís es queda de nou Turisme i ara suma Promoció Econòmica. Aquest era el nostre perfil que hem buscat nosaltres”. “S’intueix el repartiment polític de direccions d’àrea entre els membres del partit”, ha conclòs.

Preguntat pel fiscal si hi havia cap mena de vinculació entre Rodríguez i els contractes d’alta direcció del 2018, el testimoni ha manifestat que “sí”, ja que un d’ells (Víctor Jiménez) era amic seu i van començar a militar junts en les Joventuts Socialistes. El policia ha reconegut a preguntes de la lletrada de Jorge Rodríguez que la font d’aquesta vinculació és el digital OkDiario, cosa que ha causat hilaritat entre les defenses.

L’agent de la UDEF ha afirmat que Agustina Brines, una de les cogerents de Divalterra, coneixia les contractacions d’alta direcció “exactament igual o més que Rodríguez”, ha dit. El testimoni ha insistit que els acusats en Divalterra coneixien “fefaentment” els informes elaborats per advocats i catedràtics que al·ludien a la presumpta il·legalitat dels contractes d’alta direcció.

Sobre aquests informes ha asseverat que concloïen “sense cap mena de dubte” que la fórmula dels contractes d’alta direcció no era correcta. Pel que fa al nombre de contractes efectuats, l’agent ha manifestat que els va cridar “poderosament” l’atenció que mentre que en Divalterra, amb un volum de negoci de 25 milions el 2015, es van contractar 10 alts directius; en Egevasa, amb un volum de 35 milions, no hi havia cap alt directiu; i en el Consorci de Bombers, amb 46 milions, només hi haguera un alt directiu. “Això ens porta a sospitar que hi ha alguna cosa estranya”, ha asseverat.