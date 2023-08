Les empreses que gestionen els hospitals privatitzats deuen 641 milions d’euros a la Generalitat Valenciana

Les empreses concessionàries dels hospitals privatitzats valencians deuen 641 milions d’euros a la Generalitat El deute prové de les liquidacions pendents amb la Conselleria de Sanitat, la diferència entre l’inicialment abonat pel sector públic i el cost real dels serveis, amb les compensacions administratives pertinents, que es fa cada any.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, les concessionàries dels cinc contractes dels departaments de salut de Manises, Elx-Crevillent, Alzira, Dénia i Torrevella tenen les liquidacions pendents des de fa anys, alguns des de fa una dècada. En el cas de Sanitas, que gestiona l’Hospital de Manises, la concessionària deu més en solitari que les tres concessions de Ribera Salud en conjunt.

Les xifres venen de la Conselleria de Sanitat arran d’una pregunta parlamentària del diputat de Compromís Carles Esteve, que va interpel·lar el departament per saber els deutes de les mercantils amb les arques públiques. A la data de la seua emissió, abril del 2023, queden per conéixer les liquidacions del 2021, el 2022 i enguany. Són els tres exercicis afectats per la pandèmia i el xoc sanitari que va produir i, segons els parlamentaris, els anys de més opacitat.

La concessionària de l’hospital de Manises arrossega 373 milions d’euros en deute de les liquidacions des del 2009, el primer exercici en què va començar a prestar servei. És el penúltim departament de salut que queda per revertir juntament amb Dénia, el contracte de la qual venç el gener de 2024 i ja ha rebut l’avís de no pròrroga.

Les concessions de Ribera Salud sumen en conjunt 300 milions d’euros en liquidacions pendents. D’aquestes, 86,9 milions corresponen a l’Hospital d’Elx-Crevillent, 83 al d’Alzira, ja revertit a la gestió pública, i 130 al de Dénia. En el cas de l’Hospital d’Alzira, les liquidacions arriben fins al 2018, últim exercici en què l’hospital va estar en mans privades. D’altra banda, la Generalitat ha d’abonar 33 milions per l’Hospital de Torrevella, també recuperat per a la gestió pública, atés que la liquidació en aquest cas és positiva per a l’empresa.

La resposta parlamentària és posterior a l’informe tècnic de la Conselleria de Sanitat, rubricat per la sotsdirectora de Recursos Econòmics, que estima el deute del departament de salut de la Marina (Dénia) en 113 milions. En concret, segons les liquidacions que figuren en l’informe, a què es resten els expedients d’enriquiment injust, el saldo net a favor de l’Administració ascendeix a 61,9 milions d’euros en el període 2009-2016, que no s’han abonat íntegrament, i s’estima que l’empresa deu 51,2 milions d’euros de les liquidacions no resoltes de les anualitats del 2017 al 2020. En la resposta de Sanitat figura que Ribera Salud només ha efectuat les liquidacions fins a l’any 2013 i eleva la quantitat esmentada abans.

El desembre del 2022 la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública notifica a l’empresa concessionària el resultat dels comptes dels anys 2016 i 2017 a la Ribera amb un resultat de 62,3 milions a favor de l’Administració i de 62,9 milions en el cas de la Marina corresponents als anys 2014, 2015 i 2016. Davant aquests comptes, l’empresa pot presentar recurs.