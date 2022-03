Les Falles agafen impuls, però amb limitacions: prohibit fer botelló, tirar petards a les nits i revetles amb control de soroll

La fisonomia de València comença a mutar a mesura que s’acosten els dies grans de les Falles. Les xurreries ja han ocupat les diferents demarcacions i les primeres peces dels monuments de les seccions Especial i Primera ja han començat a eixir als carrers.

En aquest sentit, els actes fallers més destacats d’aquest cap de setmana són les mascletades previstes a les 14.00 h a la plaça de l’Ajuntament i la Cavalcada del Ninot, que eixirà a les 17.30 h des de la Glorieta i discorrerà pel carrer de la Pau, Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament, Marqués de Sotelo i el carrer de Xàtiva. Tancarà la cavalcada l’entrada de les peces de la falla municipal i, en acabar, hi haurà una mascletà a la plaça de l’Ajuntament.

La festa començarà a agafar impuls a partir de la setmana que ve. No obstant això, hi haurà limitacions i prohibicions, tal com recull el ban faller publicat en el web de l’Ajuntament de València a què un total de 5.300 policies entre Nacional i Local tractaran de fer complir.

Així doncs, segons la normativa esmentada, “es recorda la prohibició de torada per particulars de productes pirotècnics de les classes no autoritzades per la legislació vigent”. Per als productes de pirotècnia recreativa a utilitzar per particulars, s’estableix una restricció en l’ús de trons detonants en els dies i els horaris següents: “Dies de l’11 al 19 de març entre les 2.00 h i les 7.30 h; dia 20 de març a partir de les 00.00 h (llevat que calga per a la cremà de la falla); resta dels dies entre les 22.00 h i les 7.30 h de l’endemà”.

El Servei d’Estacionament Regulat amb Limitació Horària quedarà suspés des de les 9.00 h del dia 12 de març fins a les 09.00 h del dia 20 de març en tot el terme municipal, llevat de les zones d’estacionament exclusiu per a residents (Zona Verda), que mantindrà el funcionament habitual. No obstant això, les càmeres de l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) continuaran funcionant amb normalitat durant tota la setmana fallera.

El trasllat i l’apilament de les peces que componen el monument faller en la via pública i que puguen afectar la circulació, però sense produir tall de trànsit, s’autoritzarà a partir del dia 3 de març a les falles de la secció Especial i Primera i a partir del dia 8 de març de 2022 a la resta de les comissions.

Pel que fa a l’alçament de les rematades i diferents elements del monument faller podran produir-se a partir del dia 4 de març, en el cas de les comissions de la secció Especial i Primera, i a partir del 8 de març en els monuments de la resta de les seccions, afavorint en la mesura que siga possible la convivència amb el trànsit rodat i per als vianants fins a la data oficial de la plantà el dia 15 de març.

La instal·lació de carpes en via pública s’autoritzarà des del dia 10 de març fins a les 7.00 hores del dia 21 de març. No obstant això, segons el ban, “es podrà autoritzar la instal·lació de carpes amb anterioritat a aquest dia a les que presenten les característiques següents: 8 de març, carpes que s’instal·len en solars, en zones enjardinades i zones per als vianants; 9 de març, carpes que s’instal·len en zones d’aparcament i les que se situen en zones de trànsit, però que no afecten les línies d’EMT ni tallen per complet la circulació viària, a més de les carpes de comissions falleres que, el 31 de desembre de 2021, tinguen un cens total igual o superior a 400 persones, la ubicació de les quals no afecte línies de l’EMT. El cens de la comissió serà comprovat d’ofici mitjançant la consulta a la Junta Central Fallera”.

Quant al botelló, queda prohibit com passa durant tot l’any a la ciutat, llevat de les zones d’activitats autoritzades a les comissions falleres en què es permet la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques de l’11 al 19 de març.

El casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada i indicada degudament seran els únics espais en què es puga produir la venda i el consum de begudes alcohòliques, que hauran d’estar senyalitzats degudament, i queda prohibit el seu consum fora d’aquests espais. En tota activitat, les comissions vetlaran per l’ús de gots reutilitzables, i es poden utilitzar també gots de bioplàstic, paper, reciclables o similars, amb vista a minimitzar i limitar la utilització de gots de plàstic d’un sol ús.

Les activitats amb ambientació musical en l’interior de les carpes s’autoritzaran des de l’11 al 19 de març de 2022 de 22.00 h a 4.00 h, llevat dels dies 11, 13 i 14, en què serà fins a les 1.00 h de l’endemà, i el dia 19, que serà fins a les 22.00 h.

En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals similars, podran fer-se en el casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada en horari de vesprada o de nit, sense possibilitat de fer-les en tots dos horaris en un mateix dia. En cas de fer-les en horari vespertí, serà de 17.00 h a 21.00 h, i en el cas de l’horari nocturn serà de 22.00 h a 4.00 h de l’endemà.

A fi de garantir el compliment dels límits sonors establits en aquestes directrius i, en concordança amb l’Ordenança Municipal de Contaminació Acústica, “en el cas d’activitats sonores i musicals en la via pública (tant a l’aire lliure com en l’interior de carpes) serà preceptiva la instal·lació d’un limitador-registrador que haurà d’intervindre en la totalitat de la cadena de so per part del responsable de l’equip de so”.

Hauran de tindre amb lavabos públics portàtils, senyalitzats correctament, i s’haurà de permetre l’accés i l’ús al públic general les 24 hores del dia. Així mateix, “l’organització haurà d’atendre’n la col·locació, el manteniment correcte i la retirada. Aquests lavabos públics portàtils no podran instal·lar-se davant o al costat d’establiments comercials”, diu el ban.