Les Falles de València ocupen els carrers: els diferents actes tallen el trànsit en el tot el centre fins al 20 de març

Amb els monuments fallers ja completament plantats, comencen els actes més multitudinaris que impliquen cercaviles pel centre de la ciutat com són les recollides de premis i l’Ofrena, cosa que obliga com és habitual a tallar el trànsit en tot el centre històric.

Tal com reflecteix el ban de Falles, des de les 12.00 h de dimecres fins a les 4.00 h de la matinada del dia 20 de març quedarà prohibida la circulació en tota la zona interior del perímetre format per la via marginal dreta del llit del riu Túria, des del pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica, i les grans vies, incloent-hi la plaça d’Espanya i els passos inferiors de la Petxina, llevat d’autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat i vehicles que atenguen situacions d’urgència (de què s’haurà d’acreditar davant la Policia Local la urgència del servei que ha de prestar-se i determinar els seus responsables la ruta d’accés a la zona restringida).

Els vehicles utilitzats per a l’activitat de càrrega i descàrrega per la zona restringida descrita en l’apartat anterior podran accedir i circular per aquesta zona en la franja horària de 6.30 a 12.30 h, sense necessitat d’autorització expressa per a fer-ho, acreditant davant la Policia Local, quan ho requerisca, l’adreça del subministrament de la càrrega o descàrrega mitjançant l’oportú albarà o qualsevol altre mitjà que acredite aquesta circumstància, i haurà d’abandonar l’àrea de circulació restringida quan acabe les operacions de càrrega o descàrrega o bé a la finalització de l’horari permés per a aquestes tasques.

En qualsevol cas, aquest accés i circulació podrà veure’s afectat quan les necessitats de la mobilitat ho aconsellen i que es determinarà per la Policia Local. Aquest perímetre es podria ampliar a les avingudes de Pérez Galdós, Giorgeta i Peris i Valero si fora necessari per motius de seguretat.

El Servei d’Estacionament Regulat amb Limitació Horària està ja suspés des de les 09.00 h del 12 de març passat fins a les 09.00 h del dia 20 de març en tot el terme municipal, llevat de les zones d’estacionament exclusiu per a residents (Zona Verda), que mantindrà el funcionament habitual. No obstant això, les càmeres de l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) continuaran funcionant amb normalitat durant tota la setmana fallera.