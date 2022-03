Les Falles de València, entre la precaució i les ganes de deixar arrere la pandèmia: “Molta gent està com si això ja quasi haguera passat”

“Molta gent està en una situació com si la pandèmia ja quasi haguera passat, però és que al final les Falles es viuen al carrer, on ja no és obligatori l’ús de la màscara, llevat de moments d’aglomeracions en què no hi ha distància, on ja entra la responsabilitat de cadascun”, comenta Guillermo Serrano, president de la Interagrupació de Falles, l’entitat que representa les diferents agrupacions de cada sector de la ciutat. “Però això sí, les comissions falleres compleixen de manera escrupolosa totes les mesures sanitàries pel que fa a l’ús de màscares en interiors i obertura de carpes laterals perquè hi haja ventilació”.

Les Falles de València, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, han viscut el seu primer cap de setmana d’intensa activitat dos anys després que la irrupció de la pandèmia obligara el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a suspendre-les juntament amb altres festivitats com la Magdalena de Castelló.

La festa gran de la capital valenciana va ser la primera d’Espanya a suspendre’s com a conseqüència de la Covid-19, i ara ha sigut també la primera a celebrar-se amb una relativa normalitat, ja que l’edició del mes de setembre passat en què van cremar precisament els monuments de març del 2020, va estar molt encotillada per les restriccions sanitàries. De fet, no hi hagué mascletades, revetles, ni castells i l’Ofrena es va celebrar amb màscara i sense públic. L’activitat en les carpes i els casals també va ser testimonial. No obstant això, el col·lectiu faller va complir fins al punt que la incidència acumulada a la ciutat va seguir la tendència a la baixa iniciada setmanes abans.

Ara, el context sanitari ha millorat i les mesures són mínimes: ús obligatori de la màscara en interiors, també en espais oberts quan no puguen mantindre’s les distàncies de seguretat, i prohibició de fumar a les terrasses. A més, les carpes han d’estar obertes per facilitar la ventilació. En aquest context i amb el cansament psicològic acumulat lògic després de dos anys durs de pandèmia amb tocs de queda i confinaments, en el món faller i en les administracions hi havia una certa preocupació sobre la resposta de la gent i sobre l’arribada massiva de visitants.

Ganes de recuperar la vida

Les comissions falleres han celebrat tota mena d’actes aquest cap de setmana, principalment concursos de paelles, revetles i preparatius per a la plantà. N’hi havia prou de fer una volta per les zones més concorregudes de la ciutat, casos del centre històric, Russafa o la Gran Via, per a quedar-se amb la sensació generalitzada que la gent té ganes de recuperar la vida i els costums previs a la pandèmia. De fet, hi ha pocs signes que identifiquen la crisi sanitària pel fet de tractar-se, a més, d’un esdeveniment que se celebra sobretot a l’aire lliure. L’ús de la màscara ha quedat al criteri i la responsabilitat dels assistents, cosa que ha fet que no resulte predominant pels carrers i tampoc en les mascletades, malgrat ser obligatori en aquest cas. Tampoc en les revetles, en què la gent habitualment està consumint, cosa que passa també en els locals d’oci.

David González i Sofía García són el president i la fallera major de la cèntrica falla de la plaça del Doctor Collado. Tots dos coincideixen a assenyalar que “en els actes fallers es compleix escrupolosament la normativa, perquè ací es pot controlar més fàcilment, però fora d’això, és cert que al carrer es nota una certa relaxació entre els visitants”.

El delegat de sector, Vicente Cervera, explica igualment, quant a l’ús de la màscara, que “en les falles s’insisteix per activa i per passiva i es llancen missatges amb vista a l’exterior perquè es consciencien que la pandèmia no s’ha superat i continua ací. La realitat és que això la immensa majoria del col·lectiu faller ho té interioritzat i la gent és prudent, però al carrer en general es veuen poques màscares”.

El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, comenta sobre aquest tema: “Fa un cert vertigen aquesta resposta tan massiva que d’alguna manera facilita algun incompliment de normes, però cal recordar que les Falles, malgrat ser una de les primeres celebracions populars que reprenen una certa normalitat, no estan al marge d’infinitat d’actes, celebracions o comportaments rutinaris que observem a les ciutats des de fa ja moltes setmanes, com els concerts multitudinaris, els grans estadis amb uns aforaments plens o altres grans concentracions de persones”. A més, destaca que “les Falles tenen l’avantatge de ser una festa que eminentment reuneix la gent als carrers o en carpes que s’adapten a la situació i a la ventilació que es demana”.

Malgrat que el mal oratge que anuncia l’Agència Espanyola de Meteorologia ha afectat lleugerament les xifres, el regidor de Turisme, Emiliano García, estima que hi haurà una ocupació hotelera superior al 70% durant aquesta setmana de Falles i del 84% els dos últims dies de les festes. “La previsió d’ocupació els dies 18 i 19 de març arribarà a nivells previs a la pandèmia”, vaticina.