Les flames avancen sense control a Bejís després de cremar 10.000 hectàrees, mentre la pluja ajuda a contindre l'incendi de Vall d'Ebo

A última hora de la vesprada d'aquest dimecres s'ha reunit de nou el Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada) per a analitzar l'evolució dels dos grans incendis que assolen la Comunitat Valenciana (a Bejís i Vall d'Ebo), així com dels nous focus que han anat apareixent de llarg a llarg del territori valencià. Fins al moment s'han vist afectades pel foc més de 10.000 hectàrees a Castelló i unes 11.500 a Alacant i hi ha hagut que desallotjar a més de 3.000 persones.

El foc a Bejís està en una situació “molt difícil”, com ha reconegut el president Ximo Puig, qui ha explicat que el foc està “molt actiu, lluny de poder ser perimetrat. Encara no es pot parlar d'estabilització, ni molt menys”. “Durant la nit continuaran treballant els mitjans possibles en la mesura de les possibilitats, per a intentar que no augmente el perímetre i garantir la seguretat de les persones”, ha explicat Puig, qui ha insistit en que la seguretat dels habitatges està assegurada però que no es pot parlar encara del retorn dels desallotjats, “no seria prudent en aquestes circumstàncies”.

Les condicions meteorològiques a Castelló no han contribuït a facilitar les tasques d'extinció a la comarca de l'Alt Palància, “inicialment, les previsions d'Aemet eren unes altres, però no s'han complit. És possible que en les pròximes hores poguera haver-hi una aportació d'aigua, que seria benvinguda, però serà insuficient per a combatre el foc”. Des de la Generalitat esperen que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores contribuïsca a contindre el foc: “Demà pot ser un dia clau, perquè serà el dia més fresc de tota l'onada de calor i això, probablement, ajudarà als treballs dels equips terrestres amb el reforç dels equips aeris”.

A Castelló hi ha hagut altres dos incendis, a Villar de Cañas i Albocàsser, provocats per llampecs, que sembla que inicialment no sembla que hagen afectat la massa boscosa.

Bones notícies a Vall d'Ebo

Les bones notícies se centren en el foc que des del passat cap de setmana amenaça l'interior d'Alacant: “Aquesta vesprada ha tingut una bona aportació de pluja, que ha suposat un alé per a superar la conflictiva situació que hem estat vivint allí aquest temps”. Això ha suposat l'avís a les persones evacuades en la zona perquè puguen retornar a les seues cases: “Demanem la màxima prudència en el retorn a les seues llars, ja que hi ha hagut alguns despreniments”.

A més, el president ha apuntat que el perimetratge s'està consolidant, “no ha augmentat el perímetre de l'incendi, per la qual cosa estem en condicions de treballar intensament cap a l'estabilització”.

També a la província d'Alacant, s'ha registrat aquest dimecres un incendi a Petrer, que ha pogut ser sufocat ràpidament després de cremar unes 30 hectàrees gràcies a l'assistència dels mitjans aeris que estaven treballant a Vall d'Ebo.